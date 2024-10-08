"خلطات الصودا" أحدث صيحات "تيك توك".. ما تأثيرها؟

اجتاحت صيحة "صودا الخلطات" "تيك توك" مؤخراً، حيث أثارت الاهتمام بنكهاتها الفريدة والمتنوعة. وبحسب تقرير نشرته شبكة CBS News، تعتمد هذه الصيحة على خلط المشروبات الغازية مع إضافات مختلفة مثل الشراب المنكّه أو الكريما المخفوقة أو حتى مخفوق البروتين، مما يشكل مشروباً حلواً وفواراً.

وبرزت هذه الصودا لأول مرة في ولاية يوتا الأمريكية، وانتشرت إلى ولايات أخرى مثل أوكلاهوما وتكساس وأريزونا، والآن إلى بلدان العالم بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُظهر بيانات منصة Yelp الإلكترونية زيادة كبيرة في اهتمام المستهلكين، حيث زادت عمليات البحث عن "صودا الخلطات"، بنسبة 609% خلال العام الماضي.

وأشارت خبيرة الصيحات في Yelp، تارا لويس، إلى أن سر جاذبية هذه الصودا يكمن في تنوع خياراتها. وقالت: "نشهد وصفات جديدة تستبدل الكريمة بمخفوق البروتين، وهي تتطور لتصبح مشروباً غير كحولي ممتعاً"، مؤكدةً أن هذا الاتجاه يتماشى مع الاهتمام المتزايد بالمشروبات البديلة غير الكحولية.

ما رأي خبراء التغذية؟

أما آراء خبراء التغذية حول "صودا الخلطات" فهي أيضًا مختلطة، إذ تقول أخصائية التغذية كريستين بيرن إنه لا يوجد شيء ضار بشكل أساسي في هذا المشروب، موضحةً أن "الكمية تعتمد على نوع الصودا والشراب المستخدم".

في المقابل، توضح ليز ويناندي، أخصائية التغذية في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو، أنه ينبغي على المستهلكين الانتباه إلى محتوى السعرات الحرارية ونقص العناصر الغذائية، معتبرةً أنه يجب التعامل مع هذا المشروب بحذر.

وتوصي ويناندي بالاعتدال في تناول "صودا الخلطات" وعدم اعتبارها بديلاً يومياً عن العصائر الطبيعية الأخرى. وتؤكد أنه في حين أن إضافة مخفوق البروتين قد يزيد من قيمة المشروب الغذائية، إلا أنه لا ينبغي أن يحل محل الوجبات المتوازنة.

وحذرت بيرن قائلةً: "استبدال الوجبات بـ"صودا الخلطات" قد يؤدي إلى حدوث نقص في السعرات والعناصر الغذائية".

"تحول ثقافي"

وبحسب التقرير، تعد هذه الصيحة جزءاً من تحول ثقافي أوسع نحو المشروبات غير الكحولية، حيث سجل موقع Yelp ارتفاعاً بنسبة 64% في عمليات البحث عن المشروبات غير الكحولية، وزيادة بنسبة 21% في البحث عن المشروبات البديلة.

ويتزامن هذا مع زيادة الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك الكحول. ومع ذلك، يشير خبراء التغذية إلى أن "صودا الخلطات"، على الرغم من خلوها من الكحول، ليست بالضرورة خياراً صحياً أفضل.

كما تنصح ويناندي بتوخي الحذر في استهلاك المشروبات السكرية، حيث يرتبط السكر والدهون المشبعة بمخاطر صحية مثل السمنة، والسكري، وأمراض القلب، وحتى بعض أنواع السرطان.

وقالت: "صودا الخلطات تحتوي على سعرات حرارية وسكريات عالية، ما قد يسهم في العديد من المشاكل الصحية عند تناولها بانتظام".

أما بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بصيحة "صودا الخلطات"، ينصحهم الخبراء بالاعتدال. فرغم أن الاستمتاع بها بين الحين والآخر قد لا يشكل خطراً صحياً كبيراً، إلا أن تناولها بشكل متكرر قد يسهم في مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.