تلغراف: بريطانيا متأخرة 20 عامًا عن الدول الأوروبية في رعاية مرضى السرطان

قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن رعاية مرضى السرطان في المملكة المتحدة تتأخر 20 عامًا عن الدول الأوروبية الأخرى.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن تحليل لمؤسسة ماكميلان لدعم مرضى السرطان، أن معدلات البقاء على قيد الحياة لسرطان البروستاتا والأمعاء والثدي وعنق الرحم لم تصل إلا إلى المستويات التي حققتها الدول الأخرى في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفقًا لأحدث الأرقام المتاحة.

وتابعت: "وجد التحليل أن معدل البقاء على قيد الحياة لسرطان الأمعاء في إنجلترا بالنسبة للنساء كان متأخرًا بـ 20 عامًا عن السويد، حيث شهد أولئك الذين تم تشخيصهم بين عامي 1997 و 2001 معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أفضل من أولئك في إنجلترا الذين تم تشخيصهم بعد عقدين من الزمن".