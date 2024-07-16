إليك 5 مشروبات صباحية لحرق دهون البطن

لتحقيق خصر أنحف وتقليل دهون البطن، يتطلب الأمر اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واعتماد بعض العادات الصحية.

ومن بين هذه العادات، المشروبات الصباحية الصحيحة يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على تحقيق أهداف اللياقة البدنية.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إليك خمسة مشروبات صباحية معروفة بقدرتها على حرق الدهون.

ماء الليمون

ماء الليمون مشروب بسيط، ولكنه فعّال في إنقاص الوزن، يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين "ج"؛ ما يدعم صحة البشرة، ويقوي الجهاز المناعي.

كما أن حموضة الليمون تساعد على تحسين الهضم وإزالة السموم من الكبد، مما يعزز قدرة الجسم على حرق الدهون.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيكين، خاصةً EGCG، الذي يزيد معدل حرق السعرات الحرارية وتحسين حرق الدهون.

ويحتوي على كمية معتدلة من الكافيين التي تزيد الطاقة والتركيز دون التوتر المصاحب للقهوة.

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خل التفاح

خل التفاح مشروب قوي لفقدان الوزن، حيث يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، وقمع الشهية، وتعزيز التمثيل الغذائي. يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يزيد من حرق الدهون، ويقلل من تخزين دهون البطن.

شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل يساعد في فقدان دهون البطن بفضل خصائصه الحرارية التي تزيد من حرق الدهون، وتنظم الشهية، كما يقلل من الالتهاب ويحسن الهضم.

ماء الخيار والنعناع

يساعد هذا المشروب في الترطيب وإزالة السموم، ويحتوي على الألياف، ومنخفض السعرات الحرارية؛ ما يساعد على الشعور بالشبع فترة أطول ويقلل من الانتفاخ.