اختبار دم بسيط يتنبأ بمرض باركنسون قبل 7 سنوات من الأعراض

تشير دراسة جديدة نشرها موقع "ميرور" البريطاني، إلى أن اختبار دم بسيط قد يتنبأ بمرض باركنسون قبل ظهور أعراضه بسبع سنوات.

ويعتقد الباحثون أن التنبؤ المبكر والتشخيص قد يدعم البحث عن علاجات لمرض باركنسون، حيث يستخدم الاختبار الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمرض الناتج عن موت الخلايا العصبية في جزء الدماغ المسؤول عن الحركة.

وفي حال تم تمويل الاختبار بشكل مناسب، من المتوقع أن يتم استخدامه من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في غضون عامين.

ويشير البروفيسور كيفن ميلز من جامعة كوليدج لندن، إلى ضرورة التشخيص المبكر لتوفير علاجات تجريبية قبل ظهور الأعراض.