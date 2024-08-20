تتطور تقنيات العناية بالبشرة باستمرار، ومن بين الترندات الجديدة التي تثير الاهتمام هو مفهوم "صيام البشرة"، ويزعم مؤيدو هذه الطريقة أن الامتناع عن استخدام منتجات العناية بالبشرة يمكن أن يمنح البشرة فوائد متعددة.

و"صيام البشرة" ممارسة يتم فيها التوقف عن استخدام منتجات العناية بالبشرة، بما في ذلك المنظفات والمرطبات والأمصال، لفترة زمنية معينة.

ويُعتقد أن الإفراط في استخدام هذه المنتجات قد يخل بتوازن البشرة الطبيعي؛ ما يستدعي أخذ فترة راحة لتستعيد البشرة توازنها.

ونشر الدكتور أنور الحمادي على منصة "تيك توك" مقطع فيديو تجاوز عدد مشاهداته 950 ألفًا، مؤكدًا فيه أن صيام البشرة يعتبر صحيًا.

وبحسب موقع "Integris Health"، إليك فوائد صيام البشرة:

استعادة حاجز الجلد

يُعتقد أن التوقف عن استخدام المنتجات يعزز الحاجز الطبيعي للبشرة، ويساعدها على استعادة قدرتها على حماية نفسها.

موازنة إنتاج الزيوت

يمكن أن يساعد صيام الجلد في تنظيم إنتاج الزيوت؛ ما يؤدي إلى بشرة أكثر توازنًا، خاصة لمن يعانون من البشرة الدهنية.

تقليل الحساسية

قد يقلل تجنب المنتجات المهيجة من تهيج البشرة الحساسة، ويساعدها على التعافي، قد لا تكون هذه الطريقة مناسبة للجميع. من المهم مراعاة نوع البشرة والحالات الجلدية الفردية.

ومن الأفضل بدء صيام الجلد لفترات قصيرة ومراقبة استجابة البشرة، حيث إن فترات طويلة قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة.

ويجب الحفاظ على النظافة الجيدة وتنظيف البشرة بالماء لتجنب انسداد المسام، والاستمرار في استخدام واقي الشمس لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.