مع دخول فصل الصيف وموسم العطلات، قد تجد الأمهات الحوامل أنفسهن أمام خيارات السفر لمشاركة الفرح مع العائلة والأصدقاء.

ولضمان سلامة الأم والجنين أثناء الرحلات، تقدم الدكتورة كاساندرا سيمونز، رئيسة قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى نيويورك بريسبيتيريان ويستشستر، مجموعة من النصائح الهامة:

استشر طبيبك قبل السفر

لا يُنصح بالسفر في حالة وجود مضاعفات مثل تسمم الحمل أو الولادة المبكرة. يُفضل تجنب السفر بالطائرة بعد 36 أسبوعًا من الحمل.

التخطيط للمواقف غير المتوقعة

حددي أقرب مستشفى أو مزود رعاية صحية في وجهتك، لتكوني مستعدة في حال ظهور أعراض غير متوقعة.

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البقاء على اطلاع بشأن التطعيمات

تأكدي من تلقي لقاحات الإنفلونزا وكوفيد-19، واستشيري طبيبك بشأن اللقاحات المطلوبة في البلد الذي تنوين السفر إليه.

اتخاذ احتياطات إضافية عند السفر دوليًا

تجنبي المناطق ذات المخاطر العالية للأمراض المعدية مثل الملاريا وزيكا. واستخدمي طارد الحشرات الآمن للحمل وارتدي ملابس واقية. إذا كانت المياه غير آمنة للشرب، استخدمي المياه المعبأة فقط.

التحرك بانتظام

في الرحلات الطويلة، تحركي كل ساعة لتقليل خطر جلطات الدم، وارتدي الجوارب الضاغطة لتحسين الدورة الدموية إذا لزم الأمر.