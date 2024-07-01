الوخزات الجانبية أثناء التمرين.. ما خطورتها؟

الشعور بألم حاد في الجانب أثناء الجري أو القيام بنشاط بدني، يعرف طبيًّا باسم "ألم البطن العابر المرتبط بالتمرين" (ETAP)، ورغم أنه مزعج وغير مريح، فإنه ليس خطيرًا.

وبحسب موقع "لايف ساينس"، إليك بضع نظريات لتفسير أسباب الوخزات الجانبية:

تدفق الدم للحجاب الحاجز

اقترحت نظرية قديمة تعود للعام 1941، أن السبب هو نقص تدفق الدم للحجاب الحاجز، العضلة التي تسحب الهواء إلى الرئتين، ولكن هذه النظرية فقدت شعبيتها؛ لأن الحجاب الحاجز يعمل بجهد أكبر أثناء التمرين، ما يعني أن الدم يتدفق إليه بدلًا من الابتعاد عنه.

اهتزاز الجسم

نظرية أخرى تشير إلى أن الاهتزاز المستمر للجسم أثناء الجري يضغط على الأربطة التي تربط أعضاء البطن بالحجاب الحاجز، ما قد يفسر سبب شيوع الغرز بين العدائين.