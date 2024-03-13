نصائح لتجنب العطش في رمضان
يعد الشعور بالعطش من الصعوبات التي يواجهها الصائم في شهر رمضان، يرافقه جفاف الفم، والرغبة في التبول في كثير من الأحيان.
ولذلك؛ يحاول الأطباء وأخصائيو التغذية تقديم النصائح والمعلومات للتقليل من شعور الصائم بالعطش قبل موعد الإفطار.
وأحد أهم طرق التقليل من الشعور بالعطش، وفقا لطبيبة التغذية وجدان مطر الشمري، هو شرب المزيد من السوائل والماء عقب تناول وجبة الإفطار وحتى السحور، بالإضافة للتقليل من الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الملح، وكذلك الأطعمة الحارة.
وأشارت الشمري، وفقا لموقع "الحرة"، إلى ضرورة تقليل ممارسة الرياضة خلال فترة الصباح، إذ إن الرياضة قد تؤدي إلى حدوث جفاف في الجسم نتيجة فقدان السوائل.
وللجانب النفسي دور مهم للشعور بالعطش حسبما بينت الإخصائية النفسية والاجتماعية لانا قصقص، ويتم تقليله من خلال التغلب على الأفكار المقلقة فيما يتعلق بمخاوف العطش خلال النهار.
وتضيف قصقص، أن "الأفكار المقلقة فيما يتعلق بالصيام، والتفكير في عدم القدرة على تحمل العطش، سيؤثر ذلك لا شعوريًّا، حيث إن الجهاز النفسي سيؤثر على الجهاز الجسدي، وسيتحقق العطش".
وللتغلب على هذه الأفكار، تقول قصقص: "مع أهمية اتباع شرب المياه بشكل كافٍ على مدار ساعات الإفطار، يجب التفكير والتأكيد بأننا تناولنا الكمية الكافية من المياه، حتى ينعكس ذلك نفسيًّا ويكون الصائم أكثر راحة؛ ما قد يقلل الشعور بالعطش".
ونبه تقرير لموقع "ميديكال نيوز توداي" الطبي إلى أن العطش الشديد وجفاف الجسم قد يكون بسبب حالة مرضية تستدعي زيارة الطبيب.
وأشار التقرير إلى أن هناك بعض العوامل التي قد تجعل الشخص يشعر بالعطش أكثر من المعتاد، من بينها ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب مرض السكري، وانخفاض مستويات الفاسوبريسين نتيجة لمرض السكري الكاذب، وفقدان سوائل الجسم من خلال التعرق أو الإسهال أو القيء، واستخدام بعض الأدوية، ووجود جفاف الفم بشكل غير مريح.