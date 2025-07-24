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صحة

كوكتيل الكورتيزول.. ما سرّ الوصفة السحرية لتخفيف التوتر؟

كوكتيل الكورتيزول.. ما سرّ الوصفة السحرية لتخفيف التوتر؟
كوكتيل الكورتيزولالمصدر: وسائل التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
24 يوليو 2025، 8:00 م

تضجّ الإنترنت بما يُعرف بـ"كوكتيل الكورتيزول"، وهو مشروب خالٍ من الكحول انتشر على تيك توك، يزعم محبوه أنه قادر على تخفيف التوتر وموازنة هرمون الكورتيزول في الجسم.

وبحسب تيك توكر @tennesseegirlx، تتكوّن الوصفة من كوب ماء جوز الهند، وعصير نصف ليمونة، وربع كوب عصير برتقال، و 200 ملغ من المغنيسيوم، وربع ملعقة صغيرة من ملح البحر، وماء غازي. وقد لاقت رواجاً واسعاً محققة مليون مشاهدة.

لكن، هل لمكوّنات هذا المشروب قدرة فعلية على خفض الكورتيزول؟

توضح اختصاصية التغذية، ماورا دونوفان، من شركة Thorne، أن المشروب لا "يخفض الكورتيزول" مباشرة، بل يساعد الجسم على استعادة توازنه بفضل دعمه للترطيب وتعويض المعادن التي قد تُفقد بسبب التوتر.

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فالكورتيزول، الذي يُفرَز عند التعرض للضغط، مفيد عند الحاجة لكنه ضار إذا ارتفع بشكل مزمن؛ إذ يسبب مشاكل منها التعب، والأرق، وتوتر العضلات، والانتفاخ، وحتى تغيّرات في شكل الوجه.

تقول دونوفان: "ماء جوز الهند غني بالبوتاسيوم وبعض المغنيسيوم، في حين يزوّد عصيرا الليمون والبرتقال الجسم بفيتامين C الذي يدعم الغدد الكظرية، ويساعد ملح البحر على توازن السوائل".

وتُضيف أن المغنيسيوم عنصر أساسي في تنظيم النوم والتوتر، وله دور في تحويل التريبتوفان إلى السيروتونين، ما يمهّد لإنتاج الميلاتونين "هرمون النوم".

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وتنصح دونوفان بشرب الكوكتيل ليلاً لدعم الاسترخاء، كما توصي بدمجه مع عادات أخرى مفيدة كالمشي، التأمل، النوم المنتظم، وتناول مكملات مثل الجنسنغ.

ورغم فوائد المشروب، تحذّر من الاعتماد عليه وحده، وتؤكد أهمية استشارة اختصاصي صحي عند الشعور بتأثير التوتر في جودة الحياة.

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