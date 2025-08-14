لضمان رحلة آمنة.. 7 خطوات ضرورية لمرضى السكري قبل السفر

يشكل السفر فرصة لاكتشاف أماكن جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة، إلا أنه قد يمثل تحديًا لمرضى السكري بسبب تغيّر أوقات الوجبات، مستويات النشاط البدني، وتناول أطعمة جديدة، ما قد يؤثر على معدل السكر في الدم إذا لم يكن الشخص مستعدًا.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، هناك سبع خطوات مهمة يجب على مرضى السكري اتباعها للحفاظ على صحتهم أثناء السفر:

تحديث الوصفات الطبية والوثائق الصحية

حدد موعدًا مع طبيبك لمراجعة مستويات السكر وضبط الأدوية عند الحاجة، واحرص على حمل نسخ مطبوعة من وصفاتك وتقاريرك الطبية لتسهيل مرورك عبر الفحوصات الأمنية وضمان الحصول على العلاج عند الضرورة.

حمل كمية كافية من الأدوية

لتجنب نفاد الأدوية، احمل ضعف الكمية المعتادة وضعها في حقيبة اليد بدلًا من الأمتعة المسجلة، مع تقسيم الإمدادات على أكياس مختلفة لضمان توفرها في حال فقدان إحدى الحقائب.

الاحتفاظ بمقياس الجلوكوز دائمًا

راقب مستويات السكر بانتظام واحمل شرائط الاختبار والبطاريات الاحتياطية، مع وضع معدات المراقبة والأدوية في حقيبة يسهل الوصول إليها أثناء الرحلات الطويلة.

تحضير وجبات خفيفة صحية

لتجنب تقلبات السكر، ضع في حقيبتك المكسرات غير المملحة، الفواكه الطازجة، الزبادي قليل الدسم، الخضروات مع الحمص، أو شطائر منزلية الصنع، مع الالتزام بوجبات صغيرة ومتكررة.

الحفاظ على الحركة بأمان

تجنب الجلوس لفترات طويلة وتحرك كل ساعة أو ساعتين، وادمج التمارين الخفيفة مثل المشي عند الوصول، مع ارتداء أحذية مريحة لتجنب الإصابات.

البقاء رطبًا وتجنب المشروبات السكرية

احمل زجاجة ماء قابلة لإعادة التعبئة، وتجنب المشروبات الغازية والمحلاة، وقلل السكر في القهوة والشاي.

العناية بالقدمين

ارتدِ أحذية مريحة ومبطنة، تجنب المشي حافي القدمين، واحمل زوجًا إضافيًا من الأحذية والجوارب لتجنب الإصابات والبثور.

وباتباع هذه الخطوات، يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بالسفر بأمان، والحفاظ على مستويات السكر مستقرة، وتجربة رحلة صحية وممتعة دون قلق.