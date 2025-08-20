أطعمة لتخفيف ألم تقلصات الدورة الشهرية

ألم الدورة الشهرية، هو شعور شائع تعاني منه العديد من النساء والفتيات قبل وأثناء فترة الحيض.

ويتراوح هذا الألم بين الخفيف والمزعج إلى الشديد والمعيق للنشاط اليومي، ويتركز عادةً في أسفل البطن أو الظهر، وينجم الألم عن انقباضات عضلات الرحم لطرد بطانته، وتزداد شدته بسبب إفراز مواد كيميائية تُسمى البروستاغلاندينات.

في مقابلة مع HT Lifestyle، قالت الدكتورة ديبيكا أغاروال، مديرة قسم أمراض النساء والتوليد "تعاني العديد من النساء من تقلصات الدورة الشهرية، أو عسر الطمث، كل شهر؛ ما يسبب الانزعاج والانتفاخ والتعب وتقلبات المزاج. رغم أن الحبوب التي تُصرف دون وصفة طبية قد تخففها، فإن بعض الأطعمة يمكن أن تخفف التقلصات بفاعلية عن طريق تقليل الالتهاب وإرخاء العضلات وتثبيت الهرمونات".

الخضراوات الورقية الخضراء

أوراق السبانخ والكرنب والحلبة غنية بالمغنيسيوم، الذي يُرخي عضلات الرحم ويُخفف التقلصات.

كما أنها تُعوّض الحديد المفقود أثناء الدورة الشهرية؛ ما يُجنّبها الضعف والإرهاق.

الأسماك الدهنية

يحتوي سمك السلمون والماكريل والسردين على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

وتتميز هذه الدهون بتأثير مضاد للالتهابات، وتُخفّض مستويات البروستاجلاندين، وهي مواد تُسبب انقباض الرحم وتُخفف الألم.

الموز

الموز غني بالبوتاسيوم وفيتامين ب6، ويساعد على التحكم في تقلصات العضلات، وتخفيف الانتفاخ، وتحفيز إنتاج السيروتونين، الذي يمكن أن يحسن مزاجك أثناء الدورة الشهرية.

المكسرات والبذور

اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور اليقطين مصادر جيدة للمغنيسيوم والدهون الصحية التي تُحسّن الدورة الدموية وتُرخي العضلات.

كما تُساعد بذور الكتان على الحفاظ على توازن مستويات هرمون الإستروجين؛ ما يُساعد على الحفاظ على التوازن الهرموني.

الشوكولاتة الداكنة (باعتدال)

الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على 70% من الكاكاو، غنية بالمغنيسيوم ومضادات الأكسدة التي تُليّن العضلات وتُحسّن المزاج.

استخدم أنواعًا قليلة من التحلية لتجنب ارتفاع السكر.

شاي الأعشاب

يحتوي شاي البابونج والزنجبيل على مواد كيميائية طبيعية مضادة للالتهابات والتشنجات. فهي تهدئ عضلات الرحم، وتخفف التوتر، وتساعد على النوم.

التوت والحمضيات

يحتوي التوت الأزرق والفراولة والبرتقال والليمون على كميات كبيرة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، التي تحارب الالتهاب وتعزز امتصاص الحديد؛ ما يزيد الطاقة ويقلل الانزعاج.

الحبوب الكاملة

الشوفان والأرز البني والكينوا من الكربوهيدرات المعقدة التي تحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم، وتُزود الجسم بفيتامينات ب، التي تُحفز استرخاء العضلات وتُسهم في إنتاج الطاقة.