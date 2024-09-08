الهند.. عزل مريض مشتبه بإصابته بجدري القردة

أفادت الهند، الأحد، أنّها وضعت في العزل شخصًا "يُشتبه بإصابته بجدري القردة" وتتبع "تدابير صارمة" بهذا الصدد، حسبما أفادت وزارة الصحة في بيان.

لم يتم تسجيل حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة "mpox" في الهند، البلد الأكبر من حيث عدد السكان ويعيش فيه 1,4 مليار نسمة، بحسب "فرانس برس".

وقالت وزارة الصحة في بيان: "تمّ تحديد شاب مريض على أنه حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس بعد عودته من بلد يشهد انتقالاً للعدوى".

وأضافت "تم عزل المريض في مستشفى مخصّص لذلك، وحالته مستقرّة حاليًا"، مشيرة إلى إجراء فحوصات للتأكد من الحالة.

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ولم تذكر الوزارة المزيد من التفاصيل بشأن البلد الذي زاره، وقالت: "لا يوجد سبب للقلق المفرط".

وأكدت أنّ "البلاد مستعدّة بالكامل للتعامل مع مثل هذه الحالة المعزولة المتعلّقة بالسفر"، مشيرة إلى "تدابير قوية لإدارة المخاطر وتخفيف حدّتها".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية "جدري القردة" طارئة صحية عالمية، في 14 آب/أغسطس، وسط مخاوف من زيادة حالات الإصابة بمتحورة جديدة منه سُميت "كلايد 1 بي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وانتقالها إلى دول مجاورة.

وأُعلن عن إصابات بجدري القردة في آسيا وأوروبا أيضًا.