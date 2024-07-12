كشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن فيروس "كوفيد-19" يودي بنحو 1700 شخص أسبوعياً في أنحاء العالم.

ودعت المنظمة الدولية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة لمواصلة تلقي اللقاح ضد الفيروس.

ونبّه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى خطورة تراجع الحماية عبر اللقاحات.

وقال في مؤتمر صحفي إنه رغم استمرار تسجيل وفيات، فإن "البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وهما من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة".

و أضاف: "توصي منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى الأشخاص في الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة لقاح كوفيد-19 في غضون 12 شهراً من آخر جرعة لهم".

وأُبلغت منظمة الصحة العالمية بأكثر من 7 ملايين وفاة بسبب فيروس كورونا، وإن كان يُعتقد أن الحصيلة الحقيقية للجائحة أعلى بكثير.

وأدى "كوفيد-19" أيضاً إلى تفكيك اقتصادات وشل الأنظمة الصحية.

أعلن تيدروس نهاية كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية في أيار/مايو 2023 بعد أكثر من 3 سنوات من رصد الفيروس لأول مرة في "ووهان" بالصين أواخر 2019.

وحثت منظمة الصحة العالمية الحكومات على مواصلة رصد الفيروسات وتحديد تسلسلها، وضمان الوصول إلى اختبارات وعلاجات ولقاحات موثوقة وبأسعار معقولة.