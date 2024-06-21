إحداها الفلفل الحلو.. 4 مصادر غنية بفيتامين "سي"

يلعب فيتامين C، المعروف بفوائده العديدة، دورًا حيويًا في تعزيز المناعة، وتخليق الكولاجين، وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وعلى الرغم من أهمية هذا الفيتامين، يعاني الكثيرون من نقصه.

ويساعد فيتامين C في تقوية جهاز المناعة، ويساهم في تكوين الكولاجين، الذي يدعم صحة البشرة والعظام والأنسجة الضامة، ويحمي الخلايا من التلف ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي أربعة مصادر غنية بفيتامين C:

التوت

يحتوي كوب من الفراولة على نحو 85 ملغ من فيتامين C، ويمكن إضافته إلى حبوب الإفطار أو العصائر.