5 إشارات في الساقين قد تنذر بتلف الكلى.. لا تهملها

رغم بُعدها عن الكليتين، قد تكشف الساقان عن مؤشرات مبكرة لتراجع وظائف الكلى، والتي تمر غالبًا دون ملاحظة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمس علامات في الأطراف السفلية يُمكن أن تشير إلى خلل كلوي يستدعي الانتباه الطبي:

تورم الكاحلين والقدمين

تورم خفيف ومتكرر، خاصةً في المساء، قد يكون مؤشرًا على احتباس السوائل بسبب عجز الكلى عن تصفية الصوديوم والماء الزائدين. إذا استمر هذا التورم دون سبب واضح، يجب التوجه للفحص.

حكة غير مبررة في الساقين

شعور دائم بالحكة العميقة، حتى دون وجود طفح أو جفاف، قد يكون ناتجًا عن تراكم الفضلات في الدم نتيجة تراجع وظائف الكلى.

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تشنجات عضلية أثناء الراحة أو النوم

تختل مستويات المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم عند قصور الكلى، ما يسبب تشنجات عضلية مفاجئة، خاصة في الليل.

تغير لون الجلد حول القدمين

مظهر داكن أو كدمات خفيفة على القدمين أو الأصابع بدون سبب واضح قد يعكس ضعف تدفق الدم نتيجة تأثر وظائف الكلى.

وخز أو تنميل غير مفسر

اعتلال الأعصاب الطرفية الناتج عن تراكم الفضلات قد يبدأ بوخز أو تنميل خفيف في القدمين، ويستدعي الفحص إذا استمر.

وغالبًا ما يتطور تلف الكلى بصمت، ولا تظهر الأعراض إلا في مراحل متقدمة. وتشمل العلامات العامة: التعب، صعوبة التركيز، تورم الأطراف، وتغيرات في أنماط التبول أو مظهر البول (مثل وجود دم أو رغوة).

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وعلى عكس الشائع، لا توجد أنظمة غذائية أو مشروبات سحرية "تطهر" الكلى. فهذه الأعضاء تؤدي وظيفتها بكفاءة عالية، بشرط الحفاظ على نمط حياة صحي يتضمن:

شرب كميات كافية من الماء

تقليل الصوديوم والسكريات المضافة

ممارسة الرياضة بانتظام (مثل اليوغا)

تقليل التوتر والإجهاد اليومي

تناول غذاء متوازن غني بالعناصر المفيدة

إذا لاحظت أياً من العلامات السابقة، لا تتجاهلها. استشر طبيبك واطلب فحص وظائف الكلى، فالكشف المبكر يساعد في الحفاظ على صحتك العامة ومنع تطور المضاعفات.