عصير البصل الطازج "سر" نمو الشعر السريع

كشف مصفف شعر شهير في مواقع التواصل الاجتماعي، عن وصفة طبيعية فعالة لتحفيز نمو الشعر، مؤكدًا أن عصير البصل الطازج هو الخيار الأفضل مقارنة بزيت أو شامبو البصل.

وجاء تصريح المصفف في تقرير نشره موقع هندوسيان تايمز، حيث أشار إلى أن المنتجات التجارية لا تحقق النتائج المرجوة، على عكس الاستخدام المباشر لعصير البصل الطازج.

وقال المصفف، في منشور على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، إن "الشعر لا ينمو باستخدام شامبو أو زيت البصل، بل ينمو فقط عبر عصير البصل الطازج". ونصح بوضع العصير على فروة الرأس مرة واحدة في الأسبوع قبل غسل الشعر، للحصول على أفضل النتائج.

وأشار المصفف إلى ضرورة استخدام البصل الطازج فقط، إذ إن فعالية العصير لا تدوم أكثر من 5 دقائق، موضحًا أن الرائحة النفاذة للعصير هي علامة على جودته، بل ويجب أن تكون قوية بما يكفي لإحداث دموع في العين.

وفي تصريحات سابقة له، أكد المصفف الشهير أن الإعلانات التي تروج لمنتجات زيوت الشعر مجرد خدع تسويقية، مشيرًا إلى أن البصل الموجود في كل منزل هو الحل الطبيعي والفعال.

وأضاف: "استخرج عصير البصل ودلكه على فروة الرأس كما تفعل مع الزيت، مرتين أسبوعيًّا، وستلاحظ الفرق. حتى قشور البصل تسهم في تحفيز نمو الشعر".

واختتم المصفف حديثه بالتأكيد على أن هذا العلاج الطبيعي يناسب 99% من الأشخاص، مشددًا على أن المكونات الطبيعية الموجودة في المطبخ يمكن أن تكون بديلاً آمنًا وفعالًا لمنتجات التجميل التجارية.