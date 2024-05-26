عكس المتداول.. توصيات طبية بتنظيف السُرة يوميا

على الرغم من انتشار توصيات بعدم غسل سرة البطن بشكل يومي، إلا أن طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة جيتا ياداف أكدت لصحيفة "ميرور" البريطانية، على أهمية غسل تلك المنطقة يوميا وبانتظام، مشيرة إلى أن ذلك يساعد على التخلص من الروائح الكريهة ومكافحة بعض المشكلات الصحية المحتملة.

وكشفت الدكتورة عن سبب أهمية تنظيف تلك المنطقة قدر المستطاع، قائلة: "عدم غسل السرة قد يكون أحجارًا في تلك المنطقة، وحجر السرة هي حالة طبية يتراكم فيها الزهم وزيت الجلد والشعر وخلايا الجلد الميتة في منطقة السرة".

ويؤكد الأطباء وفقًا لموقع "ويب ميد، أنّ "حصوة السرة في حد ذاتها ليست مشكلة صحية أو عرضًا لحالة كامنة ومع ذلك، يمكن أن يتسبب الحجر في تهيج الجلد داخل السرة وما حولها، وقد يؤدي هذا التهيج إلى عدوى جلدية داخل السرة".

وأوصت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة جيتا الأشخاص بتنظيف سرة البطن باستخدام عود الأذن والصابون والماء يوميا وأثناء الاستحمام، وجعل هذه العادة جزءًا من روتينهم اليومي لتجنب الإصابة بالطفح الجلدي والتهابات والعدوى.