"وجبة بسيطة" على إفطار الصباح تمنحك فوائد صحية مذهلة

أوضح أحد الخبراء أن الزبادي العادي مليء بالفوائد الصحية وبالبكتيريا الجيدة، كما أنها مصدر غني بالبروتين والكالسيوم اللازمين لبناء عظام وعضلات قوية.

وقد أظهرت الأبحاث التي أجرتها وحدة علم الأوبئة التابعة لمجلس البحوث الطبية في جامعة "كامبريدج" أن الأشخاص الذين يتناولون الزبادي العادي بانتظام تقل لديهم مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 28% مقارنة بأولئك الذين تجنبوه.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أحد الخبراء البارزين أنه يقاوم امتصاص الدهون من طعامك، مما يجعل من السهل فقدان الوزن.

وكشف العلماء، الذين درسوا بيانات من 5000 فرد، في مجلة التغذية والسرطان أن تناول 40 جرامًا يوميًا من الزبادي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 5.4%.

ولاحظ الباحثون الذين يدرسون التأثيرات المضادة للالتهابات أن للزبادي بعضًا من أهم الفوائد، فعادة تزداد علامات الالتهاب في الجسم بعد تناول الطعام، خاصة عندما تكون الوجبة غنية بالدهون، أما مع الزبادي قتنقلب الآية.