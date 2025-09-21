حبوب غير هرمونية تُقلل من أعراض "انقطاع الطمث"

أفاد باحثون في دورية الجمعية الطبية الأمريكية للطب الباطني، بأن أعراض الهبات الساخنة والتعرّق الليلي بعد انقطاع الطمث تحسنت بشكل كبير لدى نساء يتناولن حبوباً غير هرمونية من إنتاج شركة باير هي حالياً في مرحلة متقدمة من التجارب.

وتناولت أكثر من 600 امرأة انقطع الطمث لديهن ويعانين من أعراض حركية وعائية مزعجة، إما دواء إلينزانيتانت أو دواء وهميا يوميا لمدة 52 أسبوعاً.

وذكر الباحثون أنه بحلول الأسبوع 12، سجلت السيدات اللاتي يتناولن عقار إلينزانيتانت انخفاضا تتجاوز نسبته 73% في تواتر وشدة هذه الأعراض، مقارنة بانخفاض بنسبة 47% في مجموعة الدواء الوهمي.

وبحلول الأسبوع 50، كانت النساء في مجموعة إلينزانيتانت يعانين في المتوسط من 1.4 هبة ساخنة متوسطة إلى شديدة أو من تعرق ليلي في اليوم، مقابل 3.5 من هذه الأعراض يومياً في المجموعة التي تناولت الدواء الوهمي.

وبدا أيضا أن دواء إلينزانيتانت يقلل من اضطرابات النوم ويحسن من جودة الحياة، إلا أن الدراسة لم تكن تستهدف تقييم هذه الفوائد الثانوية بشكل كامل.

وخلص الباحثون إلى أن الدواء لم يكن له أي آثار ضارة على الكبد أو كثافة العظام.

وأبلغ ما يقرب من 30% من النساء اللاتي يتلقين دواء إلينزانيتانت و15% من النساء في مجموعة الدواء الوهمي عن أعراض سلبية مرتبطة بالعلاج، مثل الصداع والنعاس.

وقالت كبيرة معدي الدراسة الدكتورة جوان بينكرتون من جامعة فرجينيا في بيان "لم تؤكد فحسب هذه الدراسة التي استمرت لمدة عام الاستنتاجات الأولية بشأن الانخفاض السريع والكبير في تواتر وشدة الهبات الساخنة والتعرق الليلي، وإنما قدمت أيضا دليلاً على أن هذه الآثار استمرت على مدار عام، ما يعطي أملاً في تخفيفها على المدى الطويل".

وجاء في افتتاحية نشرت مع نتائج الدراسة "من المرجح أن يكون إلينزانيتانت إضافة مهمة إلى مجموعة الخيارات الدوائية غير الهرمونية لعلاج الأعراض الحركية الوعائية".

وتمت الموافقة على عقار إلينزانيتانت في يوليو تموز للاستخدام في المملكة المتحدة وكندا، حيث يتم تسويقه باسم لينكويت. ولا يزال الدواء قيد المراجعة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.