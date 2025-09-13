صعود مرعب لوفيات الكوليرا.. "الصحة العالمية" تقرع نواقيس الخطر

كشفت الإحصاءات العالمية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية لعام 2024، عن ارتفاع مقلق في أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن مرض الكوليرا.

وأفادت المنظمة في تقرير لها اليوم، بارتفاع الحالات المبلغ عنها من الكوليرا بنسبة 5% والوفيات بنسبة 50% في العام 2024 مقارنة بالعام 2023، حيث توفي أكثر من 6000 شخص بسبب هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه.

أسباب التفشي

وعزز من انتشار الكوليرا اندلاع الصراعات وتغير المناخ والنزوح السكاني، والقيود طويلة الأمد في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وأوضح تقرير الصحة العالمية، أن 60 دولة أبلغت عن حالات إصابة في العام 2024، بزيادة عن 45 دولة في العام 2023. وتركز تفشي المرض في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، التي شكلت مجتمعة 98% من جميع الحالات المبلغ عنها.

توسع الانتشار

واستمر نطاق تفشي الكوليرا في التوسع في العام 2024، حيث أبلغت 12 دولة عن أكثر من 10000 حالة في كل منها، 7 منها شهدت تفشيًا كبيرًا للمرض لأول مرة خلال العام. ويؤكد عودة ظهور الكوليرا في جزر القمر بعد أكثر من 15 عاما، على التهديد المستمر للانتقال العالمي للمرض.

وارتفعت نسبة الوفيات بين المصابين في أفريقيا من 1.4% في العام 2023 إلى 1.9% في العام 2024، مما يكشف عن فجوات حرجة في تقديم الرعاية المنقذة للحياة، ويشير إلى هشاشة العديد من النظم الصحية، بالإضافة إلى التحديات في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

فجوة خطيرة

ووقع ربع الوفيات خارج المرافق الصحية، مما يسلط الضوء على فجوات خطيرة في الوصول إلى العلاج والحاجة إلى تعزيز العمل مع المجتمعات. وتُظهر البيانات الأولية أن الأزمة العالمية للكوليرا مستمرة في عام 2025، حيث أبلغت 31 دولة عن تفشٍ للمرض منذ بداية العام.

وتقيّم منظمة الصحة العالمية المخاطر العالمية الناجمة عن الكوليرا بأنها "مرتفعة جدًا"، وتستجيب بشكل عاجل للحد من الوفيات واحتواء انتشار المرض في دول العالم.