"تغفل عنها النساء".. علامات مبكرة لمتلازمة تكيس المبايض

تُعد متلازمة تكيس المبايض ( PCOS ) اضطرابا هرمونيا، تشمل أعراضها الشائعة عدم انتظام الدورة الشهرية، وحب الشباب، وزيادة الوزن، ونمو الشعر الزائد، وتقلبات المزاج.

ومع ذلك، تتجاهل العديد من النساء العلامات المبكرة، إذ غالبًا ما تكون الأعراض خفية، ويسهل الخلط بينها وبين مشاكل صحية يومية.

وكتبت الدكتورة سوغونا ديبتي كابيلا أخصائية أمراض النساء عبر "انستغرام"، أن متلازمة تكيس المبايض غالبًا ما تبدأ دون ظهور أعراض، ومن السهل إغفالها.

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كما شاركت الطبيبة العلامات المبكرة لمتلازمة تكيس المبايض التي يجب على النساء الانتباه لها:

فترات غير منتظمة ولكن ليست غائبة

الدورة الشهرية تأتي متأخرة (35/40 يومًا فأكثر)، أحيانًا منتظمة وأحيانًا متأخرة. مجرد بقع بنية اللون/تدفق خفيف.

تغيرات طفيفة في الجلد والشعر

ظهور حب شباب مفاجئ على الفك/الذقن. بشرة دهنية أو فروة رأس دهنية. شعر كثيف على الشفة العليا أو الذقن. تساقط شعر أكثر من تاج الرأس.

زيادة الوزن، وخاصة دهون البطن

زيادة الوزن دون تغييرات جذرية في النظام الغذائي. زيادة دهون البطن والخصر. الشعور بالانتفاخ والثقل بشكل متكرر.

الرغبة الشديدة في تناول السكر وانخفاض الطاقة

أشتهي الحلويات/الكربوهيدرات بعد الوجبات. أشعر بالنعاس أو الخمول بعد الأكل. أعتمد على الكافيين/السكر للبقاء مستيقظًا.

اضطرابات المزاج والنوم

تقلبات مزاجية، قلق مع اقتراب الدورة الشهرية. تعب حتى بعد 8 ساعات من النوم. صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه.

اسمرار الجلد في الطيات

بقع داكنة مخملية على الرقبة، أو الإبطين، أو الفخذ. تبدو كبقع أوساخ/سُمرة، لكنها لا تختفي. يبدو الجلد أكثر سمكًا.

صعوبة في الحمل

عدم انتظام التبويض أو غيابه. بطانة رحم رقيقة أو غياب الجريب المسيطر. صعوبة في الحمل.

التاريخ العائلي

قريبات مصابات بمتلازمة تكيس المبايض/السكري. شعر الوجه لدى نساء عائلتك. وصفات حبوب الهرمونات المبكرة.