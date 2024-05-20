دراسة: الشباب المصابون بالسكري معرضون لخطر الإصابة بالزهايمر

توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كولورادو، إلى أن الشباب المصابين بالسكري يواجهون احتمالا أكبر للإصابة بمرض الزهايمر في وقت لاحق من حياتهم.

ووجد العلماء أن الشباب المصابين بداء السكري من النوعين الأول والثاني يظهرون علامات دم محددة تشير إلى علامات مبكرة لمرض الزهايمر، في حين لم تُلاحظ هذه العلامات لدى الشباب غير المصابين بالسكري.

والدراسة التي أجراها مركز وبائيات السمنة والسكري (LEAD) بجامعة كولورادو كشفت، أن هؤلاء الشباب لديهم تراكمات مرتفعة لبروتينات الأميلويد في مناطق الدماغ المرتبطة بالزهايمر.

وقالت المؤلفة الرئيسة للدراسة، أليسون شابيرو أستاذة مساعدة في طب الأطفال والغدد الصماء: "تشير الأدلة الأولية إلى أن أمراض الأعصاب قبل السريرية موجودة لدى الشباب المصابين بداء السكري".

وأضافت أن "هذه البيانات تشير إلى احتمال ظهور مسار خطر الإصابة بمرض السكري في وقت مبكر لدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسكري في مرحلة الطفولة أو المراهقة".