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صحة

"بثور الجلد" قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب‎

"بثور الجلد" قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب‎
بثور على الوجه (تعبيرية)
بديع صنيج
بديع صنيج
06 يوليو 2024، 4:14 م

إن الوعي بالإشارات الدقيقة التي ترسلها أجسامنا لتنبيهنا بوجود مشكلات محتملة قد يؤدي إلى التدخل المبكر، وتحقيق نتائج أفضل. وقد أشار أحد الأطباء إلى إحدى هذه الإشارات.

قالت الطبيبة رينيه هوندركامب من هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن ظهور بثور غير مؤلمة على الجلد قد يشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، وتاليًا قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة، لذا فإن مراقبة بشرتك قد تؤتي ثمارها.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية قولها: "يمكنك الحصول على نمش برتقالي مصفر على بشرتك إذا كانت مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة".

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ووفقًا للطبيبة، فإن هذه الكتل الشمعية عبارة عن رواسب كوليسترولية تحت الجلد، وعندما تظهر على الجفون، تُعرف باسم "زانثلازما".

وتشير الدراسات إلى أن حوالي نصف الأشخاص المصابين بالزانثلازما لديهم مستويات غير طبيعية من الكوليسترول، ويشار إلى هذه الرواسب باسم الزانثوما عندما تتكون في مكان آخر من الجلد.

كما أوضحت الدكتورة هوندركامب، أن هذه البثور غير مؤلمة، وقد تظهر في مناطق مختلفة، خاصة حول زوايا العينين، وقد يشبه ظهور النتوءات المفاجئة عبر منطقة الجلد المصابة الطفح الجلدي أو الثآليل أو الورم المعدي.

في الواقع، هي عبارة عن رواسب دهنية من الكوليسترول ناجمة عن مستويات عالية للغاية من الدهون الثلاثية في الدم. وقالت: "غالبًا ما تكون الدهون الثلاثية مرتفعة في فرط كوليسترول الدم العائلي، والذي هو اضطراب وراثي يتميز بضعف القدرة على إزالة الكوليسترول الضار من مجرى الدم، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب في سن مبكرة".

أمراض القلب

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