أعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القردة "حالة طوارئ صحية" على مستوى العالم، للمرة الأولى خلال عامين، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.

جاء الإعلان عقب امتداد تفشي الوباء الفيروسي من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي: "اليوم، اجتمعت لجنة الطوارئ، وأبلغتني بأنه من وجهة نظرها، يشكّل الوضع حالة طوارئ صحية عالمية تثير القلق دوليا. وقبلت هذه النصيحة".

ويمكن لجدري القردة الانتقال عبر المخالطة. وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة. ويسبب المرض أعراضاً أشبه بأعراض الإنفلونزا، وبثوراً مليئة بالقيح في الجسد.