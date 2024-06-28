هجوم إلكتروني يستهدف مياه الشرب في أمريكا

كشفت شبكة "سي أن بي سي" عن استهداف إلكتروني ثلاثي مرتبط بالصين وروسيا وإيران، لأنظمة مياه الشرب في أمريكا.

وبينت أن استهداف شبكات المياه في أمريكا يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية، وتعطيل توافر المياه أو تدفقها، وتغيير المستويات الكيميائية، وتلويث إمدادات مياه الشرب العامة.

وقالت وكالة حماية البيئة، إن "جميع أنظمة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي معرضة للخطر في المناطق الحضرية والريفية".

وأشارت إلى أنه تم اختراق نظام المياه الخاص بمدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مبينة أن الاختراق استهدف قياسات المياه ومعالجة الفواتير والمدفوعات، في أعقاب استهداف مرافق المياه في جميع أنحاء الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وقال نائب رئيس شركة الأمن السيبراني "برووف بوينت" ريان ويت، "في سعيهم وراء مياه الولايات المتحدة، لا يفعل المتسللون أي شيء خاص بل يتبعون المدرسة القديمة في الهجمات السيبرانية".