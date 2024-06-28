هجوم إلكتروني يستهدف مياه الشرب في أمريكا
كشفت شبكة "سي أن بي سي" عن استهداف إلكتروني ثلاثي مرتبط بالصين وروسيا وإيران، لأنظمة مياه الشرب في أمريكا.
وبينت أن استهداف شبكات المياه في أمريكا يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية، وتعطيل توافر المياه أو تدفقها، وتغيير المستويات الكيميائية، وتلويث إمدادات مياه الشرب العامة.
وقالت وكالة حماية البيئة، إن "جميع أنظمة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي معرضة للخطر في المناطق الحضرية والريفية".
وأشارت إلى أنه تم اختراق نظام المياه الخاص بمدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مبينة أن الاختراق استهدف قياسات المياه ومعالجة الفواتير والمدفوعات، في أعقاب استهداف مرافق المياه في جميع أنحاء الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
وقال نائب رئيس شركة الأمن السيبراني "برووف بوينت" ريان ويت، "في سعيهم وراء مياه الولايات المتحدة، لا يفعل المتسللون أي شيء خاص بل يتبعون المدرسة القديمة في الهجمات السيبرانية".
وأشار إلى "هجوم شنته مجموعة ناشطة مدعومة من إيران العام الماضي ضد 12 مرفقًا للمياه في أمريكا"، موضحًا أن "جميع المرافق المستهدفة كانت تحتوي على معدات إسرائيلية الصنع".
وحذرت وكالة حماية البيئة، وفقًا للشبكة، من أن 70% من أنظمة المياه التي قامت بتفتيشها لا تمتثل بشكل كامل لمتطلبات قانون مياه الشرب الآمنة.
وذكرت الشبكة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية جميعهم يعبرون عن قلقهم.
وأشارت إلى أنه في شهر شباط/فبراير الماضي، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الكونغرس من أن المتسللين الصينيين توغلوا عميقًا في البنية التحتية السيبرانية للولايات المتحدة في محاولة لإحداث أضرار، واستهداف خطط معالجة المياه، والشبكة الكهربائية، وأنظمة النقل وغيرها من البنية التحتية الحيوية.
وأوضحت أن اختراقًا روسيًا، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، لمحطة لتنقية المياه في بلدة موليشو الصغيرة في تكساس، الواقعة بالقرب من قاعدة جوية أمريكية، تسبب في فيضان خزان المياه.