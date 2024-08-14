يعد تناول الطعام في الخارج تحديًا كبيرًا عند محاولة إنقاص الوزن، إذ تكثر الخيارات الغنية بالسعرات الحرارية والحلويات المغرية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، شارك أخصائيون نصائح "فاعلة" للاستمتاع بالطعام، والحفاظ على الأهداف الغذائية الصحية:

اختيار المقبلات عوضًا عن الطبق الرئيس

بدلًا من طلب طبق رئيس، حاول طلب صحنين من المقبلات، سيتيح لك هذا تذوق مجموعة متنوعة من الأطعمة من دون الإفراط في تناول السعرات الحرارية.

التركيز على البروتين والألياف

ابحث عن الأطباق التي تحتوي على بروتينات خالية من الدهون مثل الدجاج المشوي أو السمك، بالإضافة إلى صحن من السلطة غني بالخضروات والألياف أو بقوليات، وذلك في سبيل تحقيق ساعات شبع طويلة.

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تجنب الإضافات عالية السعرات الحرارية

كن حذرًا من الصلصات والأطباق الجانبية، اختر صلصة الخل أو الليمون بدلًا من الصلصات الكريمية، واختر الأطباق الجانبية المطهوة على البخار أو المشوية بدلًا من المقلية.

التحكم في الحصص

إذا قررت طلب طبق رئيس، فكر في تقاسم الطبق مع شخص آخر، أو اطلب نصف الحصة، ويمكنك أيضًا طلب صندوق لتخزين نصف الوجبة لتناولها لاحقًا.

الشرب بحكمة

تجنب المشروبات السكرية والعصائر، والتي يمكن أن تضيف سعرات حرارية غير ضرورية، والتزم بالماء أو المياه الفوارة.