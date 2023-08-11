كم يحتاج الإنسان من خطوة في اليوم؟ الطب يحدد عتبةً جديدةً

طيلة سنوات، سرت معلومة مفادها أن المرء يحتاج إلى مشي 10 آلاف خطوة في اليوم الواحد، حتى يحقق منافع صحية ويحمي نفسه من الأمراض، لكن تبين مؤخرا أن هذا العدد ليس دقيقا.

وبحسب ما نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، فإن جسم الإنسان يستفيد حتى وإن كان عدد الخطوات أقل من ذلك بكثير.

ويلجأ كثيرون إلى الساعات الذكية والتطبيقات الهاتفية من أجل قياس الخطوات التي يمشونها خلال النهار، أملا في أن تساعدهم على حرق السعرات الحرارية، لا سيما في حال كانوا ممن لا يمارسون الرياضة.

وقال الطبيب والباحث المختص في طب القلب بمركز جامعي في كوسوفو، إيباديتي بيسيتي، إن الطب لا يحدد حتى اليوم عددا دقيقا لعدد الخطوات التي ينبغي مشيها لأجل تحقيق منفعة صحية.

في غضون ذلك، وجد باحثون أوروبيون، قاموا بتحليل بيانات واسعة، أنه بوسع الإنسان أن يستفيد على مستوى صحة القلب والأوعية الدموية عبر مشي 2300 خطوة في اليوم.

وتنبه منظمة الصحة العالمية، إلى 3.2 ملايين شخص يخسرون حياتهم سنويا بسبب نقص في الحركة.