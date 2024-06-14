4 حقائق "كاذبة" عن واقي الشمس على "تيك توك"

زيادة سرطان الجلد بدأت مع انتشار استخدام الواقي

لا يمكن ربط زيادة حالات سرطان الجلد بواقي الشمس فقط، بل بعوامل مثل التقدم في العمر، وزيادة التعرض للشمس الترفيهية، وزيادة التشخيص والوعي بالمرض، يشير غولدنبرغ إلى أن تغيرات المناخ أيضًا قد ساهمت في هذا الاتجاه.

الواقي الشمس ذو الأساس المعدني أكثر أمانًا

على الرغم من أن واقيات الشمس ذات الأساس المعدني تعد آمنة، بيد أنها ليست دائمًا أفضل، إذ إنها تتكون من مواد كيميائية مثل ثاني أكسيد التيتانيوم، وتعمل كحاجز فيزيائي.

وبالمقابل، تعتمد واقيات الشمس الكيميائية على مواد كيميائية تمتص وتشتت الأشعة فوق البنفسجية، النصيحة هي اختيار المنتج الذي يناسب نوع بشرتك والذي يتضمن الحماية الواسعة النطاق.

عندما تبحث عن واقي شمس مثالي، يجب عليك اختيار منتجات تضم نسبًا عالية من أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم، ويجب أن تتأكد من أن الواقي يوفر حماية للأشعة فوق البنفسجية من فئتي "أ و ب" لضمان الحماية الكاملة، ويُنصح بالبحث عن منتج يحتوي على معامل حماية من الشمس (SPF) 50 أو أعلى، لضمان حماية فعالة ضد أشعة الشمس الضارة.