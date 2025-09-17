مشروب صباحي يساعد في خفض الكوليسترول الضار

إذا كنت تسعى لتحسين صحة قلبك وتقليل مستويات الكوليسترول، فقد يكون لمشروبك الصباحي دور مهم في ذلك، خاصة إذا كانت القهوة سوداء. فبينما يستهلك الكثيرون عدة أكواب من القهوة يوميًا، ينصح خبراء الصحة بشرب القهوة السوداء دون كريمة أو سكر لدعم جهود خفض الكوليسترول.

وبحسب الدكتور ديباك تالريجا، اختصاصي أمراض القلب لموقع "باريد"، فإن القهوة السوداء تحتوي على سعرات حرارية منخفضة جدًا ولا تحتوي على دهون أو سكريات؛ ما يجعلها خيارًا أفضل من مشروبات القهوة الغنية بالكريمة أو السكر، إذ يمكن لهذه الإضافات أن تسهم في زيادة الوزن وارتفاع الدهون الثلاثية وارتفاع الكوليسترول الضار (LDL).

ويؤكد الدكتور تالريجا أن القهوة السوداء ليست دواءً لخفض الكوليسترول، لكنها تتجنب العوامل الغذائية التي تسهم في زيادته، مثل الدهون المشبعة الموجودة في الكريمة والسكريات المضافة التي تزيد من السعرات الفارغة وتؤثر سلبًا على الدهون الثلاثية.

أخبار ذات علاقة احذرها.. 6 آثار جانبية لتناول القهوة السوداء

لكن ليس كل أنواع القهوة متساوية من حيث التأثير. فطريقة تحضير القهوة قد تؤثر على مستويات الكوليسترول. ويوضح الدكتور تالريجا أن القهوة المفلترة (مثل القهوة التي تُحضَّر بماكينات التقطير) لا ترفع الكوليسترول، بينما تحتوي القهوة غير المفلترة (مثل الفرنش برس أو الإسبريسو) على زيوت طبيعية – الكافيستول والكاويول – والتي أظهرت الدراسات أنها قد ترفع الكوليسترول الضار عند استهلاكها بكميات كبيرة.

أما إذا كنت لا تفضل القهوة أو تعاني من حساسية تجاه الكافيين، فيقترح الدكتور تالريجا تناول الشاي الأخضر، الذي يحتوي على مضادات أكسدة (كاتيشينات) ثبت ارتباطها بانخفاض الكوليسترول الضار. كما يمكن استبدال الحليب الكامل بحليب الصويا؛ لأن بروتين الصويا قد يساعد في خفض الكوليسترول بشكل معتدل.

ومع ذلك، القهوة لا تناسب الجميع؛ فالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط أو مشاكل في نظم القلب يُنصحون بتجنب الكافيين؛ لأنه قد يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وضغط الدم.

في النهاية، إذا كنت تشرب القهوة بالفعل وتريد دعم صحة قلبك، حاول التخلص من الكريمة والسكر. وإن لم تكن من محبي القهوة، فهناك بدائل صحية صباحية مثل الشاي الأخضر أو حليب الصويا.



