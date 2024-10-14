"أكل الفحم".. 5 رغبات "غريبة" لدى الحوامل

أثناء الحمل، تمر النساء بتغييرات هرمونية وجسدية تؤدي إلى رغبات غذائية وانزعاجات غير مألوفة. تُعتبر الرغبة في تناول أطعمة لم تكن مرغوبة قبل الحمل، أو النفور من الأطعمة المفضلة سابقًا، أمرًا شائعًا.

وتختلف هذه الرغبات والنفورات من امرأة لأخرى، وقد تشير أحيانًا إلى احتياجات غذائية معينة للجسم.

وفي كثير من الحالات، تكون الرغبة في تناول بعض الأطعمة مرتبطة بنقص معين في الفيتامينات أو المعادن.

على سبيل المثال، قد تشير الرغبة في تناول اللحوم الحمراء إلى نقص الحديد، في حين أن الرغبة في الآيس كريم قد تعني حاجة الجسم إلى الكالسيوم.

وبحسب موقع Mother & Baby، إليك اكثر خمس رغبات شائعة أثناء الحمل:

الفحم

رغم أنه غير شائع، فإن بعض النساء تتوق إلى تناول مواد غير غذائية مثل الفحم، ويعرف هذا بالحالة الطبية "بيكا"، وغالبًا ما يرتبط ذلك بنقص الحديد.

الأطعمة المالحة

الرغبة في تناول رقائق البطاطس أو المخللات قد تكون بسبب نقص الصوديوم أو الجفاف. ومع ذلك، يجب الحذر من تناول كميات كبيرة من الملح لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

اللحوم الحمراء

تشتهي بعض النساء اللحوم الحمراء بسبب افتقارهن للبروتين أو الحديد، وهما عنصران مهمان لدعم صحة الأم والجنين.

أخبار ذات علاقة منها نزيف الأنف والعصبية.. إليكم "أغرب" أعراض الحمل

الفواكه الحمضية

الرغبة في تناول الفواكه الحمضية أو الأطعمة الحامضة ترتبط عادةً بتغير براعم التذوق لدى الحوامل، إذ تصبح أكثر حساسية وتحتاج إلى نكهات قوية.

الآيس كريم

الرغبة في الآيس كريم قد تكون بسبب حاجة الجسم المتزايدة إلى الكالسيوم لدعم نمو الجنين. كما أن الآيس كريم يعتبر خيارًا خفيفًا ومنعشًا.

ورغم هذه الرغبات، فمن المهم أن تحافظ الحوامل على نظام غذائي متوازن وصحي لضمان حصول الجنين على جميع العناصر الغذائية الضرورية.