الحرارة الشديدة تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية

كشف الدكتور بيمال تشاجر، طبيب القلب المتخصص في أمراض القلب غير الجراحية أن ضربة الشمس هي حالة خطيرة مع أعراض يمكن أن تحاكي في بعض الأحيان أعراض النوبة القلبية، وبالتالي، من المهم معرفة الفرق بين ضربة الشمس والنوبة القلبية.

وأضاف الطبيب في تدوينة له: "بسبب تغير المناخ ، أصبحت الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تواترًا وشدةً وطولًا. وهذا لا يزيد فقط خطر الإصابة بضربة الشمس، بل يزيد أيضًا احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية. ونظرًا لتشابه أعراض ضربة الشمس والنوبات القلبية، فإن الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية أمر بالغ الأهمية. واتخاذ التدابير الوقائية أمر بالغ الأهمية للسلامة أثناء موجة الحر".

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وقال الدكتور تشاجر، إن الحرارة الشديدة تُسبب ضغطًا إضافيًّا على القلب؛ ما قد يُسبب الجفاف، واختلال توازن الأملاح، وارتفاع ضغط الدم.

وبين أن: "جميع هذه العوامل تُعتبر عوامل خطر معروفة للإصابة بالنوبات القلبية. الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية سابقة، معرضة للخطر بشكل خاص".

وفقًا للدكتور تشاجر، إليك كيفية تأثير الحرارة في الجهاز القلبي الوعائي:

الجفاف يُرهق القلب

"يؤدي التعرض للحرارة إلى فقدان السوائل عن طريق التعرق. ومع حدوث الجفاف، ينخفض حجم الدم؛ ما يُجبر القلب على بذل جهد أكبر لتوزيع الدم. وهذا قد يُقلل وصول الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية ويزيد خطر تجلط الدم. وبالنسبة لمرضى الشريان التاجي، قد يُسبب هذا الضغط الإضافي نوبة قلبية".

زيادة لزوجة الدم

"قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تركيز الدم (لزوجة الدم)؛ ما يزيد احتمالية تكوّن الجلطات. وقد تسد هذه الجلطات الشرايين وتؤدي إلى احتشاء عضلة القلب (نوبة قلبية)".

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اختلال توازن الإلكتروليتات الناتج عن الحرارة

وفقًا للدكتور تشاجر "يؤدي التعرق لفترات طويلة إلى استنزاف الإلكتروليتات الأساسية، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، والتي تُعدّ ضرورية للحفاظ على إيقاع القلب مستقرًا. قد يؤدي هذا الاختلال إلى عدم انتظام ضربات القلب، ما قد يتفاقم إلى نوبة قلبية، خاصةً لدى الأشخاص المعرضين للخطر".

الاستجابة للتوتر

وأضاف أن الحرارة تُسبب ضغطًا فسيولوجيًّا؛ ما يُحفز إفراز هرمونات التوتر، مثل: الأدرينالين والكورتيزول. وأوضح الدكتور تشاجر: "تزيد هذه الهرمونات من معدل ضربات القلب وضغط الدم. ويمكن أن يُؤدي التعرض المزمن أو المتكرر لهذا التوتر إلى تلف الشرايين وتفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية".