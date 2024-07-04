يقضي العديد من الآباء وقتًا طويلًا في إطعام أطفالهم الطعام المهروس، ولكن دراسة جديدة من جامعة كولورادو تشير إلى أن السماح للرضع بإطعام أنفسهم قد يكون أفضل لنموهم.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تشير الدراسة إلى أن طريقة الفطام، التي تعتمد على تقديم الأطعمة الصلبة للأطفال دون هرسها، توفر السعرات الحرارية اللازمة للنمو والتطور، وهذه الطريقة تساعد على تشجيع عادات الأكل الصحية، إذ يتمكن الأطفال من استكشاف مجموعة متنوعة من الأطعمة.

وتمت متابعة نحو 70 رضيعًا صحيًّا بعمر خمسة أشهر. سجل الباحثون ثلاثة أيام من تناول الطعام للرضع، وقارنوا بين الذين يأكلون بأيديهم والذين يتناولون الطعام المهروس.

وأظهرت النتائج عدم وجود فرق كبير في استهلاك الطاقة بين المجموعتين، لكن الأطفال الذين أُطعموا بأيديهم أظهروا زيادة أكبر في الوزن والنمو.

أوصى الباحثون بتقديم الأطعمة اللينة، مثل: الفواكه والخضراوات المطهوة والجبن وقطع اللحم الصغيرة، مع مراعاة تقديمها بحجم مناسب لمنع الاختناق، وأكدوا أهمية تقديم نظام غذائي متنوع.

وأوضحت كينزي ماتزيلر، أخصائية التغذية، أن الفطام بهذه الطريقة يوفر السعرات الحرارية الكافية لدعم نمو الرضيع.

وذكرت الدراسة أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 15 محاولة قبل أن يتقبل الطفل نوعًا جديدًا من الطعام؛ ما يستدعي المثابرة.