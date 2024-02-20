ألم احتداد السمع.. عندما يصبح أبسط الأصوات عذابًا لا يطاق

تعاني كارين كوك، وهي أم تبلغ من العمر 49 عامًا من مدينة ساوثبورت البريطانية، من معركة مؤلمة مع حالة صحية نادرة تُعرف باسم ألم احتداد السمع على مدار الـ 18 شهرًا الماضية. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، كشفت عن الواقع المروع لحياتها اليومية، حيث تسبب لها أبسط الأصوات عذابًا لا يطاق.

ووصفت كارين محنتها قائلة: "شيء جميل مثل ضحكة أطفالي، وسماع أصواتهم، هو بمثابة تعذيب بالنسبة لي".

وأجبر ألم احتداد السمع، وهي حالة تتميز بالحساسية الشديدة للأصوات اليومية، كارين على العزلة عن عائلتها، حيث تكافح للتعامل مع الضوضاء الشائعة مثل حفيف أوراق الشجر، أو حركة المرور العابرة.

وتُظهر حالة كارين، التي ظهرت فجأة عام 2022، تدهوراً تدريجيًّا مع مرور الوقت، دون أي تحسن يُذكر في حالتها، بل أنها لم تجد لنفسها فترة من الراحة من التأثير المتواصل للصوت على جسدها وعلى حالتها الصحية العامة.