ألم احتداد السمع.. عندما يصبح أبسط الأصوات عذابًا لا يطاق
تعاني كارين كوك، وهي أم تبلغ من العمر 49 عامًا من مدينة ساوثبورت البريطانية، من معركة مؤلمة مع حالة صحية نادرة تُعرف باسم ألم احتداد السمع على مدار الـ 18 شهرًا الماضية. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، كشفت عن الواقع المروع لحياتها اليومية، حيث تسبب لها أبسط الأصوات عذابًا لا يطاق.
ووصفت كارين محنتها قائلة: "شيء جميل مثل ضحكة أطفالي، وسماع أصواتهم، هو بمثابة تعذيب بالنسبة لي".
وأجبر ألم احتداد السمع، وهي حالة تتميز بالحساسية الشديدة للأصوات اليومية، كارين على العزلة عن عائلتها، حيث تكافح للتعامل مع الضوضاء الشائعة مثل حفيف أوراق الشجر، أو حركة المرور العابرة.
وتُظهر حالة كارين، التي ظهرت فجأة عام 2022، تدهوراً تدريجيًّا مع مرور الوقت، دون أي تحسن يُذكر في حالتها، بل أنها لم تجد لنفسها فترة من الراحة من التأثير المتواصل للصوت على جسدها وعلى حالتها الصحية العامة.
وعلى عكس طنين الأذن المعترف به على نطاق واسع، يظهر احتداد السمع على شكل إدراك متزايد للصوت، وغالبًا ما يسبب ألمًا شديداً استجابةً للضوضاء التي قد يجدها الآخرون عادية.
إن الجهود التي تبذلها كارين للتخفيف من معاناتها دفعتها إلى اللجوء إلى إجراءات شديدة، مثل ارتداء سدادات الأذن حتى داخل حدود منزلها، ويقتصر تواصلها على الهمس أو الملاحظات المكتوبة، إذ إن التحدث بصوتٍ عالٍ يزيد مِن معاناتها. وقد شبهت كارين منزلها بالسجن، حيث تعمل الأصوات الموجودة في كل مكان بمثابة آسر لها؛ ما يحرمها من متع الحياة اليومية البسيطة.
وفي وصف للألم الجسدي الناجم عن احتداد السمع، رسمت كارين صورة حية، وقالت: "يبدو الأمر كما لو أن شخصًا ما سكب حممًا مشتعلة في أذني، فاحترق رأسي، وألم في جميع أنحاء رأسي، وخاصة خلف عيني"، وذلك في مقارنة مع الألم الناتج عن الصداع النصفي.
ويمتد تأثير هذه الحالة المنهكة إلى ما هو أبعد من الانزعاج الجسدي، حيث روت كارين الخسارة العاطفية التي تتعرض لها بشكل يومي، واعترفت: "أفتقد كوني أمًّا"؛ إذ إن عدم القدرة على المشاركة في الأنشطة العادية، بدءًا من الاستماع إلى الموسيقى وحتى الانخراط في محادثات مسلية، جعلها تشعر بالعزلة والانفصال عن العالم من حولها.
وأكد زوج كارين مشاعرها، واصفًا التحول العميق الذي شهدته حياتهما منذ تشخيص حالتها، إذ يجدان نفسيهما الآن محصورين في روتين رتيب، خاليًا من العفوية والفرحة التي كانا يتقاسمانها ذات يوم.
وعلى الرغم من عدم وجود علاج نهائي لألم احتداد السمع، تبقى كارين ثابتة في محاولاتها إيجاد الراحة. وباستلهامها من الآخرين الذين واجهوا تحديات مماثلة، تحاول أن تسعى وراء خيارات العلاج التي تقدم بصيصًا من الأمل.
بينما تواصل كارين معركتها الشجاعة ضد احتداد الألم، فإن قصتها بمثابة تذكير بالتأثير العميق الذي يمكن أن تحدثه الأمراض غير المرئية على الأفراد والعائلات على حدٍّ سواء.