ترك الإضاءة ليلا يسبب لك هذا المرض "الخطير"

ذكرت دراسة حديثة أن التعرض للضوء الساطع ليلا، وتحديدا بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووفق باحثين أستراليين في جامعة "فليندرز"، فإن ذلك يرجع إلى كون الضوء يؤثر على أنماط النوم، التي تعتبر مهمة للحفاظ على حساسية الإنسولين الصحية، ومستويات مستقرة للسكر في الدم، بينما تخفض العتمة ليلة من تطور المرض.