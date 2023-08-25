باحثون يطورون أداة تتنبأ بخطر الإصابة بالخرف

طور باحثون أداة يمكنها التنبؤ بإصابة الأشخاص بالخرف، بعد تحديد 11 عاملاً خطيرًا مسببًا لهذا المرض.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن أداة دراسة الباحثين يمكنها التعرف على الأشخاص - من منتصف العمر فصاعدًا - الأكثر عرضة للإصابة بالمرض خلال السنوات الـ 14 المقبلة، بناءً على عوامل الخطر.

وهذه العوامل هي: "العمر، التعليم، السكري، الاكتئاب، السكتة الدماغية، إصابة أحد الوالدين بالخرف، مستويات الفقر، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، الوحدة، النوع الاجتماعي إذا كان ذكرًا.

وتوقعت الدراسة التي تحمل اسم "UK Biobank UKBDRS"، وأجريت على 221 ألف شخص بمتوسط عمر 60 عامًا أن يزداد عدد الأشخاص الذين يصابون بمرض الخرف حول العالم 3 أضعاف تقريبًا ليصل إلى 153 مليون شخص بحلول عام 2050.

وبحسب الصحيفة فقد أكد الخبراء أن "الخرف" يشكل تهديدًا ناميًا بسرعة لنظم الرعاية الصحية والاجتماعية في المستقبل، ولكن استهداف العوامل الرئيسة المرتبطة بالمخاطر، بما في ذلك أسلوب الحياة، يمكن أن يحول دون حدوث حوالي 40% من الحالات.

المصدر: صحيفة الغارديان البريطانية.