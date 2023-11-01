تضخم "صادم" في أصابع قدم طفلة يمنعها من المشي

أجرى أطباء ماليزيون جراحة ناجحة لفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، كانت تعاني من حالة صحية نادرة، جعلتها تكافح من أجل المشي.

وفي التفاصيل، التي أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية، وُلدت الطفلة الماليزية مصابة بمرض "الحثل الشحمي" Lipodystrophy، المعروف باسم العملقة؛ والذي تسبب لها بتضخم في الإصبعبن الأول والثاني في قدمها اليمنى.

ويعتبر الحثل الشحمي مرضًا غير وراثي، يتسبب في توسع الأنسجة الدهنية الليفية بشكل تدريجي؛ ما يجعلها تصل إلى أحجام غير طبيعية.