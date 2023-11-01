تضخم "صادم" في أصابع قدم طفلة يمنعها من المشي
أجرى أطباء ماليزيون جراحة ناجحة لفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، كانت تعاني من حالة صحية نادرة، جعلتها تكافح من أجل المشي.
وفي التفاصيل، التي أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية، وُلدت الطفلة الماليزية مصابة بمرض "الحثل الشحمي" Lipodystrophy، المعروف باسم العملقة؛ والذي تسبب لها بتضخم في الإصبعبن الأول والثاني في قدمها اليمنى.
ويعتبر الحثل الشحمي مرضًا غير وراثي، يتسبب في توسع الأنسجة الدهنية الليفية بشكل تدريجي؛ ما يجعلها تصل إلى أحجام غير طبيعية.
وبحسب الصحيفة، فإنه تم تشخيص حالة الفتاة بالمرض منذ ولادتها، إلا أنها لم تحضر لمتابعة وضعها الصحي مع الأطباء منذ ذلك الحين.
وقالت الصحيفة إن والد الفتاة، نقلها إلى المستشفى في كوالالمبور بعد تشوّه قدمها، إذ أصبحت تواجه مصاعب في انتعال الأحذية والمشي.
من جانبه، قال الفريق الطبي المشرف على حالة الفتاة "كشفت لنا صور الأشعة ونتائج التصوير بالرنين المغناطيسي عن تراكم الأنسجة الدهنية حول إصبع القدم الأول والثاني، والجوانب الوسطى والجانبية لمشط القدم، امتدت لتصل القوس الأخمصي الأوسط للقدم؛ ما أجبرنا على إجراء عملية لتتمكن الفتاة من المشي مرة أخرى".