الفول السوداني "يحسن مزاجك".. وفوائد أخرى

الفول السوداني يعد من الوجبات الخفيفة الشهيرة في العديد من البلدان، وخاصة في الهند، حيث يتم تناوله بطرق مختلفة مثل الغلي أو التحميص أو إضافته إلى بعض الأطعمة.

وبجانب طعمه اللذيذ، يعتبر الفول السوداني غنيًا بالبروتين والدهون الصحية وعدد من العناصر الغذائية المفيدة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمس فوائد صحية لتناول الفول السوداني:

المساعدة في فقدان الوزن

على الرغم من احتوائه على الدهون، إلا أن تناول الفول السوداني بانتظام يساعد في الحفاظ على وزن صحي.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الفول السوداني مرتين على الأقل أسبوعيًا أقل عرضة للإصابة بالسمنة.

وتناول زبدة الفول السوداني في الصباح يمكن أن يقلل من الشعور بالجوع خلال اليوم.

تخفيض الكوليسترول

يحتوي الفول السوداني على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، مثل حمض الأوليك، الذي يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد؛ ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

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مكافحة علامات الشيخوخة

الفول السوداني غني بفيتامين C، الضروري لإنتاج الكولاجين الذي يحافظ على نضارة البشرة ويقلل من التجاعيد والبقع الداكنة.

تقليل خطر السكتة الدماغية

مركب ريسفيراترول الموجود في الفول السوداني يعزز إنتاج أكسيد النيتريك الذي يوسع الأوعية الدموية؛ ما يقلل من خطر السكتة الدماغية، ويحسن صحة القلب.

تحسين الحالة المزاجية

يحتوي الفول السوداني على التربتوفان، الذي يساعد على زيادة إفراز السيروتونين في الدماغ؛ ما يقلل من الاكتئاب ويحسن المزاج.