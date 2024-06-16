لون لسانك يكشف خفايا عن صحتك

بعد انتشار العديد من الفيديوهات عبر "تيك توك" ومنصات التواصل الأخرى، التي تؤكد أن التغيرات التي تظهر على اللسان قد تكون علامات على الإصابة بأمراض متعددة، كشف الأطباء الحقيقة، عبر تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل".

وقال الأطباء إن لون اللسان بالذات، قد يدل على تغييرات جسمانية، وأمراض كامنة تستدعي العلاج، وأبرزها:

اللسان الأبيض

يمكن أن يكون اللسان الأبيض علامة على حالات متعددة، بينها مشكلتان طبيتان تحتاجان إلى علاج.

الأولى هي فقر الدم، حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، ما يجعل اللسان أبيض شاحبًا.

والسبب الآخر هو الحزاز المسطح؛ وهو طفح جلدي على اللسان يعتقد أنه ينجم عن تفاعل الجسم مع عدوى فيروسية أو بعض الأدوية.

أما البقع البيضاء على اللسان، والتي تختفي عند فركها يمكن أن تكون مؤشرا على مرض القلاع الفموي؛ وهو عدوى فطرية.

ويمكن أيضًا أن تكون الطبقة البيضاء أو الصفراء على اللسان علامة مبكرة على الإصابة بالحمى القرمزية.

اللسان الأصفر أو البرتقالي

عادة ما يكون اللسان الأصفر علامة على تراجع نظافة الفم، لأنه ناتج عن نمو البكتيريا في بقايا الطعام الدقيقة المتبقية في الفم.

وقد يصبح لسانك أصفر في حال كنت مدخنًا نتيجة المواد الكيميائية التي تتواجد في التبغ.

ويمكن أن يكون اللسان الأصفر أيضًا علامة مبكرة على الإصابة بالحمى القرمزية، وهو مرض بكتيري يظهر لدى بعض المصابين بالتهاب الحلق العقدي.

أما مرض اليرقان، فهو علامة على أن الكبد لا تعمل بشكل صحيح، ويمكن أن يحول جلدك وعينيك ولسانك إلى اللون الأصفر.