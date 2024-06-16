لون لسانك يكشف خفايا عن صحتك
بعد انتشار العديد من الفيديوهات عبر "تيك توك" ومنصات التواصل الأخرى، التي تؤكد أن التغيرات التي تظهر على اللسان قد تكون علامات على الإصابة بأمراض متعددة، كشف الأطباء الحقيقة، عبر تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل".
وقال الأطباء إن لون اللسان بالذات، قد يدل على تغييرات جسمانية، وأمراض كامنة تستدعي العلاج، وأبرزها:
اللسان الأبيض
يمكن أن يكون اللسان الأبيض علامة على حالات متعددة، بينها مشكلتان طبيتان تحتاجان إلى علاج.
الأولى هي فقر الدم، حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، ما يجعل اللسان أبيض شاحبًا.
والسبب الآخر هو الحزاز المسطح؛ وهو طفح جلدي على اللسان يعتقد أنه ينجم عن تفاعل الجسم مع عدوى فيروسية أو بعض الأدوية.
أما البقع البيضاء على اللسان، والتي تختفي عند فركها يمكن أن تكون مؤشرا على مرض القلاع الفموي؛ وهو عدوى فطرية.
ويمكن أيضًا أن تكون الطبقة البيضاء أو الصفراء على اللسان علامة مبكرة على الإصابة بالحمى القرمزية.
اللسان الأصفر أو البرتقالي
عادة ما يكون اللسان الأصفر علامة على تراجع نظافة الفم، لأنه ناتج عن نمو البكتيريا في بقايا الطعام الدقيقة المتبقية في الفم.
وقد يصبح لسانك أصفر في حال كنت مدخنًا نتيجة المواد الكيميائية التي تتواجد في التبغ.
ويمكن أن يكون اللسان الأصفر أيضًا علامة مبكرة على الإصابة بالحمى القرمزية، وهو مرض بكتيري يظهر لدى بعض المصابين بالتهاب الحلق العقدي.
أما مرض اليرقان، فهو علامة على أن الكبد لا تعمل بشكل صحيح، ويمكن أن يحول جلدك وعينيك ولسانك إلى اللون الأصفر.
اللسان الأحمر
يمكن أن تكون البقعة الحمراء على اللسان أيضًا علامة على حالة تسمى الطلاوة الحمراء، وهي خلايا غير طبيعية يمكن أن تتحول إلى سرطان.
ويمكن أن يكون اللسان الأحمر أيضًا علامة على مرض كاواساكي؛ الذي يتسبب في تضخم الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، وهي حالة نادرة تصيب طفلًا واحدًا فقط من بين كل 25000.
ويمكن أن يكون اللسان الأحمر أيضًا علامة على نقص حمض الفوليك لأنه يدفع الجسم إلى إنتاج خلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي والتي لا يمكنها العمل بشكل صحيح.
اللسان الرمادي
العديد من الحالات نفسها التي تتسبب في تحول لون اللسان إلى اللون الأبيض يمكن أن تجعله يبدو رماديًا أيضًا.
ومع ذلك، هناك حالات معينة يمكن أن تجعل اللسان يتحول إلى اللون الرمادي على وجه التحديد. أحد هذه الأمراض هو الأكزيما، حيث أفادت إحدى الدراسات بأن الأشخاص الذين يعانون منه قد يواجهون جفاف الجلد وتشققه بسبب نقص الرطوبة؛ ما يجعلهم معرضين للسان الرمادي.
كما أن تناول الكثير من مكملات الحديد، بالإضافة إلى الآثار الجانبية لبعض الأدوية، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحول لون اللسان إلى الرمادي.
اللسان الأرجواني
يمكن أن يكون اللسان الأرجواني أو المزرق علامة على ضعف الدورة الدموية في الجسم.
إلى جانب اللسان الأحمر، يعتبر بعض الأطباء أيضًا أن اللسان الأرجواني علامة على مرض كاواساكي.
اللسان الأخضر
على غرار اللسان الأصفر، فإن ظهور اللسان الأخضر يكون نتيجة سوء صحة الفم أو التدخين أو جفاف الفم أو تناول بعض الأدوية.
اللسان الأزرق
يعتبر اللسان الأزرق على نطاق واسع حالة طبية طارئة لأنه علامة على أن الجسم يكافح للحصول على كمية كافية من الأكسجين.
وعادةً ما يكون مصحوبًا بعلامات أخرى مثل تحول الجلد أو الشفاه إلى اللون الأزرق.
ويمكن أن يحدث نقص الأكسجين بسبب العديد من الحالات بما في ذلك الإنتان أو قصور القلب أو جلطة دموية خطيرة.