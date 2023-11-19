ارتفاع إصابات سرطان البنكرياس بين الشبان الإسبان

ارتفعت حالات الإصابة بسرطان البنكرياس بين الشبان الإسبان، حسبما أظهر تقرير لأخصائيي أمراض البطن من الجمعية الإسبانية للأشعة الطبية "SERAM".

وأكد التقرير أنه رغم أن متوسط ​​عمر هذا التشخيص هو 55 عامًا، فإن المزيد من الشباب يعانون من هذا المرض، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وحسب التقرير، فإن هذا النوع من السرطان، الذي تبلغ نسبة الشفاء منه 11%، يؤثر بشكل خاص

على النساء.

ومن بين عوامل الخطر ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة، أو مرض السكري أو تعاطي الكحول والتبغ.

ولفت التقرير إلى أن الإصابة بالسرطان أكثر انتشارًا في البلدان المتقدمة، إذ إنه السبب السابع للوفاة، ومن المتوقع أن يصبح الثاني في غضون سنوات قليلة.

ولتحسين القدرة على كشف المرضى المحتمل إصابتهم بالأورام، اقترح أخصائيون استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد التغيرات الطفيفة في الصور التي تعمل على تحسين الكشف عن آفات سرطان البنكرياس الأولية.

المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري