يقول الأطباء إن الصيف يؤثر بشكل كبير على صحة كبار السن، فقد يصيبهم بالجفاف بسبب انخفاض شعورهم بالعطش، ومشاكل في القلب إثر ارتفاع درجات الحرارة، ومشاكل في التنفس بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وإرهاقًا وضعفًا بشكل عام؛ بسبب انخفاض قدراتهم للقيام بالأنشطة اليومية.

وبحسب الخبراء، يلعب الطعام دورًا حاسمًا في التأثير على صحة كبار السن خلال ارتفاع درجات الحرارة، فبعض الأطعمة قد تزيد ترطيب الجسم، بينما تعمل أطعمة أخرى على تفاقم الجفاف وتراجع اللياقة.

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ومن ضمن الأطعمة التي يجب على كبار السن تجنبها في الصيف، بحسب موقع "إنديا":

الوجبات السريعة

الوجبات السريعة تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات كبيرة من الدهون المشبعة والكاربوهيدرات والسكريات والأملاح والمواد الحافظة والمواد المضافة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الوجبات السريعة:

الحلويات

رقائق البطاطا

المشروبات الغازية

الأطعمة المقلية

المعجنات

ورغم أن هذه الأطعمة قد تساعد في زيادة السعرات الحرارية التي يتناولها كبار السن الذين لا يتناولون ما يكفي من الطعام، بيد أنها قد تشكل مخاطر صحية عند الإفراط في تناولها خصوصًا في أيام الصيف.

الأطعمة الحارة

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الحارة إلى الشعور بالخمول وعدم الراحة أثناء أيام الصيف الحارة، لأن هذا النوع من الأطعمة يتطلب المزيد من الطاقة للهضم، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بحموضة المعدة.

الأطعمة الصلبة

تعد صعوبة المضغ من أكثر مشاكل الأكل شيوعًا بين كبار السن وقد يحدث هذا بسبب مشاكل الأسنان أو ضعف حركة الفك. ونتيجة لذلك، يجب على كبار السن تجنب الأطعمة المعروفة بأنها صعبة المضغ خلال أيام الصيف، لأنها تتطلب جهدًا مضاعفًا، وقد تسبب مخاطر الاختناق الشائعة.

وتشمل بعض هذه الأطعمة:

الحلوى الصلبة

اللحوم

الفشار

قطع الفاكهة أو الخضراوات الكبيرة

الكافيين

يعتاد بعض كبار السن على احتساء القهوة أو الشاي، إذ يعملان على تفاقم الجفاف خلال فصل الصيف، لذلك ينصحك الخبراء بالحد من تناول تلك المشروبات، لأنها يمكن أن تزيد خطر المشاكل المرتبطة بالحرارة.