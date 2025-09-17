كوب الماء بجوار السرير.. عادة شائعة قد تضر بصحتك

يحرص الكثيرون على وضع كوب ماء بجوار السرير ليلا تحسبا للشعور بالعطش المفاجئ أو لتناول الأدوية، وهي عادة تبدو غير ضارة.

غير أن خبراء الصحة يحذرون من أن ترك الماء مكشوفا طوال الليل قد يجعله عرضة للغبار والجسيمات الدقيقة وحتى البكتيريا؛ ما قد يؤثر على جودته وطعمه.

دراسات حديثة أوضحت أن المياه الراكدة قد تشجع على نمو الميكروبات وتغير تركيبها الكيميائي، وهو ما يفسر الطعم "الباهت" أو "المتغير" للماء في الصباح.

كما أن شرب مثل هذا الماء بشكل متكرر قد يخل بتوازن البكتيريا الطبيعية في الفم، ويؤدي مع الوقت إلى مشكلات صحية في الأسنان والجهاز الهضمي.

ويضيف الخبراء أن الحرارة أو الضوء بالقرب من السرير قد تسرع هذه التغيرات، في حين أن وجود الحشرات الصغيرة في البيئة قد يزيد من احتمالية تلوث الماء.

ولتفادي هذه المخاطر، ينصح الأطباء باستخدام زجاجة محكمة الإغلاق أو كوب مغطى، أو الاعتماد على شرب كميات كافية من الماء خلال النهار لتقليل الحاجة إلى الترطيب ليلا. وتعد هذه التغييرات البسيطة وسيلة فعالة للحفاظ على عادة شرب الماء بجوار السرير دون التأثير على الصحة.