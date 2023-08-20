خبير يحذر: لا تناموا على بطونكم

وضعيتان للنوم فقط تحافظان على صحة الظهر والعمود الفقري، وفق خبراء أكدوا أن النوم على البطن قد يضر بالصحة.

وكشف جيمس لينهارد، مؤسس Levitex للوسائد والمراتب الإسفنجية، اثنين فقط من وضعيات النوم هي المفيدة لصحة الظهر والعمود الفقري: الأولى وضعية "الجندي" - الاستلقاء على الظهر.

أما الوضعية الثانية فهي وضعية "الحالم" - وضعية جانبية مع وسادة بين الركبتين والكاحلين

وحذر جيمس من النوم على البطن، بسبب الإجهاد الذي يُلحقه بالرقبة والعمود الفقري، حيث إن الوضعية تجعلك تدير رقبتك وترفع رأسك بشكل يخالف الوضعية السليمة للمنحنيات الطبيعية للعمود الفقري، وهذا يضغط على الفقرات ويجعلك تعاني من آلام تشبه وخز الدبابيس والإبر، إلى جانب ألم في الرقبة وآلام في الظهر.