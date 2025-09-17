الإفراط في تناول القرفة قد يضر الكبد.. إليك البدائل الآمنة

على الرغم من الفوائد العديدة للقرفة واستخدامها الواسع في المشروبات والحلويات، حذر خبراء من أن الإفراط في استهلاكها قد يسبب أضرارا خطيرة للكبد بسبب احتوائها على مركب "الكومارين".

تشير الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من القرفة، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد والتهاب قد يتطور إلى فشل كبدي لدى بعض الأفراد، بخلاف قرفة سيلان أو "القرفة الحقيقية" التي تحتوي على نسب أقل كثيرا من الكومارين، وتُعتبر أكثر أمانا للاستهلاك المنتظم.

ويعد الأشخاص المصابون بأمراض الكبد، وكبار السن، والنساء الحوامل، ومن يتناولون أدوية تؤثر على الكبد، الأكثر عرضة لهذه المخاطر.

أخبار ذات علاقة الهيل أم القرفة.. أيهما أكثر فائدة لصحتك؟

كما قد يسبب الإفراط في تناول القرفة مشكلات أخرى مثل اضطرابات في تخثر الدم، تهيج الجلد والفم، الحساسية التنفسية، واضطرابات الجهاز الهضمي.

وينصح الأطباء بالاكتفاء بكمية لا تتجاوز ملعقة صغيرة من القرفة يوميا، أو استبدالها بقرفة سيلان، مع الحذر من مكملات القرفة التي تحتوي على تركيزات عالية.

ويشدد الخبراء على أن الاعتدال والاختيار الصحيح لنوع القرفة يضمن الاستفادة من فوائدها الصحية، كخفض مستوى السكر في الدم وإضافة نكهة طبيعية للطعام، دون تعريض الكبد أو الصحة العامة للخطر.