مصادر طبية لـ"إرم نيوز": مقتل 31 فلسطينيًا منذ فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية

logo
صحة

الإفراط في تناول القرفة قد يضر الكبد.. إليك البدائل الآمنة

الإفراط في تناول القرفة قد يضر الكبد.. إليك البدائل الآمنة
تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز

على الرغم من الفوائد العديدة للقرفة واستخدامها الواسع في المشروبات والحلويات، حذر خبراء من أن الإفراط في استهلاكها قد يسبب أضرارا خطيرة للكبد بسبب احتوائها على مركب "الكومارين".

تشير الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من القرفة، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد والتهاب قد يتطور إلى فشل كبدي لدى بعض الأفراد، بخلاف قرفة سيلان أو "القرفة الحقيقية" التي تحتوي على نسب أقل كثيرا من الكومارين، وتُعتبر أكثر أمانا للاستهلاك المنتظم.

ويعد الأشخاص المصابون بأمراض الكبد، وكبار السن، والنساء الحوامل، ومن يتناولون أدوية تؤثر على الكبد، الأكثر عرضة لهذه المخاطر.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

الهيل أم القرفة.. أيهما أكثر فائدة لصحتك؟

كما قد يسبب الإفراط في تناول القرفة مشكلات أخرى مثل اضطرابات في تخثر الدم، تهيج الجلد والفم، الحساسية التنفسية، واضطرابات الجهاز الهضمي.

وينصح الأطباء بالاكتفاء بكمية لا تتجاوز ملعقة صغيرة من القرفة يوميا، أو استبدالها بقرفة سيلان، مع الحذر من مكملات القرفة التي تحتوي على تركيزات عالية.

ويشدد الخبراء على أن الاعتدال والاختيار الصحيح لنوع القرفة يضمن الاستفادة من فوائدها الصحية، كخفض مستوى السكر في الدم وإضافة نكهة طبيعية للطعام، دون تعريض الكبد أو الصحة العامة للخطر.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC