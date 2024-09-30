"الاختراق البيولوجي".. 8 طرق "بسيطة" لعكس الشيخوخة

الجيش الإسرائيلي يقول في بيان إنه نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت
هل حلمت يومًا بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء والشعور بمظهر أصغر سنًا؟
يتزايد عدد الأشخاص الذين يعتقدون أنهم وجدوا السر في أسلوب حياة صحي وطويل الأمد.
يُعرف هذا الاتجاه بـ"الاختراق البيولوجي"، الذي يحمل في طياته العديد من الفوائد، بما في ذلك تحسين اللياقة البدنية وتعزيز الوظائف الإدراكية، بالإضافة إلى تقليل الالتهاب وخفض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
ويؤكد تيم غراي، الخبير في الاختراق البيولوجي، أنه تمكن من تحسين صحته وحياته بفضل تطبيق مبادئ الاختراق البيولوجي.
ويقول: "بعد أن عانيت من الإرهاق الشديد قبل 12 عامًا، قررت أن أتحمل المسؤولية وأجري بعض التغييرات الجذرية, والآن أتمتع بعمر بيولوجي يبلغ 24 عامًا رغم أنني في الخامسة والأربعين".
لكن الاختراق البيولوجي لا يقتصر فقط على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، كما يوضح غراي: "بصرف النظر عن أهداف الأشخاص، سواء أكانت الرغبة في الظهور أصغر سناً أم تحسين الصحة العامة، فإن المبدأ الأساسي هو نفسه: يجب ضبط النظام الغذائي، والنوم، والترطيب، والبيئة لتحقيق النتائج المرغوبة".
تجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك أي عمر محدد لبدء هذا النهج، ويؤكد غراي أن "التغييرات الإيجابية الصغيرة والمستمرة يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا على المدى الطويل".
وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، إليك ثماني خطوات يمكن أن تساعدك في ذلك:
تجنب مياه الصنبور وفضل المياه المعدنية، واختر الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات العضوية.
يوصى بالنوم من سبع إلى تسع ساعات يوميًا لدعم التعافي والطاقة.
حاول التعرض للضوء الطبيعي في الصباح، وقلل من الضوء الاصطناعي في المساء.
استخدم تقنيات مثل سحب الزيت للحفاظ على صحة الفم والميكروبيوم.
وذلك بإحاطة نفسك بأشخاص يشتركون في اهتمامات صحية؛ لتحفيزك ودعمك.
اعتمد أساليب مثل التأمل أو قضاء الوقت في الطبيعة لتحسين صحتك النفسية.
كن نشطًا طوال اليوم، سواء بالمشي أم القيام بتمارين بسيطة.
لا تنسَ أن تستمتع بكل لحظة، فالجودة لا تقل أهمية عن الكمية.