التمارين الرياضية.. وسيلة فعّالة لتحسين النوم لدى كبار السن
29 أغسطس 2025، 10:03 ص

يعاني كثير من كبار السن من صعوبة في النوم أو الاستيقاظ المتكرر ليلًا، وهي مشكلات ترتبط بانخفاض إنتاج هرمون الميلاتونين والتأثيرات الجانبية للأمراض المزمنة أو الأدوية.

وبحسب خبراء الصحة، فإن النشاط البدني المنتظم يُعد من أفضل الوسائل الطبيعية لتحسين نوعية النوم دون الحاجة إلى الاعتماد على الأدوية.

وتساعد التمارين على تخفيف التوتر والقلق، وتنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وتعزيز النوم العميق الضروري للذاكرة، والمناعة، والتوازن.

وتشمل الأنشطة الموصى بها لكبار السن المشي السريع، واليوغا، وتمارين التمدد، إضافة إلى تمارين القوة الخفيفة أو رياضات مثل تاي تشي.

ويؤكد الأطباء أن التمارين الصباحية أو بعد الظهر تمنح أفضل النتائج، مع تجنب النشاط المكثف قبل النوم مباشرة. حتى الحركات اللطيفة كالمشي بعد العشاء أو التمدد المسائي يمكن أن تساعد على الاسترخاء.

ويُنصح بالبدء تدريجيًا بممارسة 10 دقائق يوميًا وزيادتها تدريجيًا، مع التنويع بين الأنشطة والاستمرار بانتظام. فالنشاط البدني لا يحسن الصحة الجسدية فقط، بل يمنح كبار السن نومًا أعمق وراحة ذهنية أكبر، ما ينعكس على جودة حياتهم اليومية.

