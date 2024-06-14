دراسة تكشف صلة بين الاكتئاب ودرجة حرارة الجسم

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF) عن وجود صلة مثيرة للاهتمام بين الاكتئاب ودرجة حرارة الجسم.

وقام الباحثون بتحليل بيانات من 20880 فردًا من 106 دول على مدار 7 أشهر، ووجدوا أن المصابين بالاكتئاب يميلون إلى ارتفاع درجات حرارة أجسامهم.

وقال آشلي ماسون، الطبيب النفسي بجامعة كاليفورنيا: "على حد علمنا، هذه هي أكبر دراسة حتى الآن تفحص العلاقة بين درجة حرارة الجسم وأعراض الاكتئاب باستخدام أساليب التقرير الذاتي وأجهزة الاستشعار القابلة للارتداء".

وأشار إلى أن نتائج الدراسة تشير إلى وجود ارتباط يستحق التحقيق بين الاكتئاب ودرجة حرارة الجسم، لكنه لا يكفي لإثبات أن أحدهما يسبب الآخر.