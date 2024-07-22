ذكرت صحيفة التلغراف أن شركة "إيلي ليلي" الشهيرة بأدوية إنقاص الوزن، نقلت مؤخرًا حبوب إنقاص الوزن التجريبية الخاصة بها إلى المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية.

وتشير النتائج إلى أن حبوب منع الحمل، التي يمكن تناولها أيضًا مع الطعام، يمكن أن تساعد الأشخاص على فقدان ما معدله 24% من كتلة الجسم.

وبينما تهيمن شركتا نوفو نورديسك وإيلي ليلي على سوق أدوية إنقاص الوزن من خلال حقنهما الحالية، يعتقد الخبراء أن هناك فرصًا أكثر ربحية تنتظر المرضى مع الحبوب الجديدة.

وبحسب الصحيفة، يعتبر الكثيرون العلاجات بمثابة شريان الحياة بعد سنوات من النضال من أجل تغيير الوزن.

الخوف من الحقن

ورغم أن حقن "ويجوفي" من نوفو نورديسك و"مونجارو" من إيلي ليلي تساعد الأشخاص على فقدان ما بين 15% إلى 22.5% من وزن الجسم، إلا أن بعض المرضى كانوا يتجنبون الأدوية خوفًا من الحقن الأسبوعية.

وتشير التقديرات إلى أن نحو عُشر الأشخاص يخافون من الإبر، رغم أن تجار الأدوية يعتقدون أن إدخال الحبوب سيؤدي إلى جذب عدد أكبر من العملاء أكثر من ذلك بكثير.

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ووفقًا لرئيس شركة أسترازينكا، السير باسكال سوريو، فإن 75% على الأقل من الأشخاص يفضلون تناول الحبوب عوضًا عن الحقن.

وأشارت الصحيفة، وفق الأرقام الصادرة عن مجموعة إيرفينيتي الصناعية، إلى أن نحو 230 دواء لإنقاص الوزن يجري حاليًّا تطويرها من خلال الدراسات والتجارب.

ويُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها عبارة عن حبوب فموية. وفي حين أن العديد من هذه التجارب لا تزال في مراحلها المبكرة للغاية، إلا أن بعض الشركات أصبحت على مسافة قريبة من طرح حبوبها في الأسواق.

ويقدر بنك جولدمان ساكس أن صناعة علاجات إنقاص الوزن ستبلغ قيمتها نحو 130 مليار دولار، 100 مليار جنيه إسترليني، سنويًّا بحلول عام 2030.

ويُشير آخرون إلى أنه يمكن أن يصبح في النهاية سوقًا مشابهًا لوسائل منع الحمل النسائية، حيث يحدد المرضى العلاج الأفضل لهم.