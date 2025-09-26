دراسة: المشروبات الغازية قد تزيد خطر الاكتئاب عند النساء

كشف باحثون ألمان عن علاقة محتملة بين استهلاك المشروبات الغازية وزيادة خطر الإصابة بـ الاضطراب الاكتئابي المزمن (MDD)، خاصة بين النساء، من خلال تأثيرها في ميكروبيوم الأمعاء.

ونُشرت الدراسة في المجلة الطبية JAMA بعنوان "استهلاك المشروبات الغازية والاكتئاب بسبب التغيرات في ميكروبيوم الأمعاء"، إذ ركز الباحثون على مجموعتين من البكتيريا الدقيقة في الأمعاء، هما Eggerthella وHungatella، المرتبطتان سابقًا بالاضطراب الاكتئابي وأمراض أخرى مثل التهاب الأمعاء وسرطان الأمعاء.

وشملت الدراسة 405 مرضى مصابين بالاكتئاب تُراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، وتمت مقارنة نتائجهم بمجموعة ضابطة مكونة من 527 شخصًا لا يعانون الاكتئاب.

وطلب من جميع المشاركين تسجيل كمية المشروبات الغازية التي يتناولونها يوميًا، بالإضافة إلى تقييم مستوى الاكتئاب لديهم باستخدام مقياس BDI-I المعتمد.

وأظهرت النتائج أن زيادة استهلاك المشروبات الغازية ارتبطت بارتفاع شدة الأعراض لدى النساء، مع مستويات أعلى من بكتيريا Eggerthella في الأمعاء، بينما لم يظهر التأثير نفسه لدى الرجال، رغم أنهم كانوا يتناولون كميات أكبر من المشروبات الغازية.

وخلص الباحثون إلى أن المشروبات الغازية تمثل "عامل خطر شائعا وقابلا للتجنب بالكامل"، مؤكدين ضرورة أن ينصح الأطباء المرضى بتقليل تناول هذه المشروبات كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.