ليس البشر فقط.. النظام الغذائي الصحي يحمي الأرض أيضا

أظهرت دراسة جديدة أن النظام الغذائي الصحي، الذي يشجع على تناول المزيد من النباتات وتقليل الأطعمة المصنعة، يقلل من خطر الوفاة المبكرة ويفيد كوكب الأرض.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا أغذية نباتية قليلة المعالجة مثل المكسرات، والفاصوليا، والفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، وزيت الزيتون، إلى جانب كميات متواضعة من اللحوم، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان، كانت لديهم معدلات أقل للوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب، والسرطان، والأمراض المزمنة الأخرى.

كما أن لنظامهم الغذائي بصمة بيئية أصغر لأنه يتكون من أغذية تمت زراعتها باستخدام مساحة أقل من الأراضي، والمياه، وانبعاثات غازات دفيئة أقل.