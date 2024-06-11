ليس البشر فقط.. النظام الغذائي الصحي يحمي الأرض أيضا
أظهرت دراسة جديدة أن النظام الغذائي الصحي، الذي يشجع على تناول المزيد من النباتات وتقليل الأطعمة المصنعة، يقلل من خطر الوفاة المبكرة ويفيد كوكب الأرض.
ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا أغذية نباتية قليلة المعالجة مثل المكسرات، والفاصوليا، والفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، وزيت الزيتون، إلى جانب كميات متواضعة من اللحوم، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان، كانت لديهم معدلات أقل للوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب، والسرطان، والأمراض المزمنة الأخرى.
كما أن لنظامهم الغذائي بصمة بيئية أصغر لأنه يتكون من أغذية تمت زراعتها باستخدام مساحة أقل من الأراضي، والمياه، وانبعاثات غازات دفيئة أقل.
وأشارت الدراسة إلى أن الأكل الصحي يبطئ تغير المناخ، حيث يمثل إنتاج الغذاء حوالي 30% من جميع انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، ويعزى ذلك جزئيًّا إلى انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن الماشية وإزالة الغابات، والانبعاثات الناجمة عن تجهيز الأغذية والآلات الزراعية، واستخدام الأسمدة الاصطناعية.
وأشارت الدراسة إلى أن معظم الأراضي الزراعية في أمريكا تُستخدم لزراعة محصولين فقط، الذرة وفول الصويا، لتغذية الماشية، مما يؤدي إلى تدهور التربة وتقليل التنوع البيولوجي.
وقال والتر ويليت، "إن تغيير نظامنا الغذائي ونظام إنتاجنا الغذائي لن يكون كافيًا في حد ذاته لوقف تغير المناخ وحماية "صحة كوكب الأرض"؛ لكنها خطوات مهمة على الطريق".