بريطانيا على شفا إضراب طبي غير مسبوق

قالت الرابطة الطبية البريطانية "بي إم إيه"، إن آلاف أطباء المستشفيات الإنجليزية سيضربون عن العمل في شهر تموز/يوليو المُقبل، للمطالبة بتحسين أجورهم.

وبينت أن الأطباء المبتدئين، سيتظاهرون لمدة 5 أيام اعتبارا من الـ13 من شهر تموز/يوليو المقبل، وذلك في "تظاهرة غير مسبوقة"، تأتي بعد إضراب استمر 72 ساعة في وقت سابق من الشهر الجاري، تعبيرًا عن معارضتهم رفض الحكومة رفع النسبة، التي اقترحتها لزيادة الأجور والبالغة 5%.